ضبط مجموعة بقليوبية لاعتدائهم على شاب بسلاح أبيض بعد مشاجرة في مسكنه

شرطة قليوبية تضبط 6 مشتبهين بتهمة الاعتداء على شاب محمد رمضان بعنف وسلاح أبيض داخل منزله ونزوله للشارع في واقعة أثارت الذعر العام.

أعلنت إدارة مباحث قسم شرطة قليوب عن ضبط عدد من المشتبهين فيهم بتهمة الاعتداء الجنائي على شاب داخل مسكنه، وذلك تزامناً مع تحقيقات دقيقة في الواقعة التي أثارت الذعر في أرواح المواطنين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بعد اكتمل الأدلة المادية والفيديوهات التي تثبت تورطهم في الواقعة المأساوية. جاء هذا الضبط بناءً على بلاغ عاجل ورد للجهات الأمنية بشأن اعتداء عنيف تعرض له المجني عليه في ظروف مخيفة.

ملابسات الاعتداء في يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026

كشفت التحريات السرية والميدانية أن الواقعة وقعت في يوم الجمعة الموافق 30/10/2026، حيث قام المجني عليه "محمد رمضان عبدالنبي" بطرق باب مسكن المدعو "محمد.ا.إ.ا". هذا الفعل البسيط أدى إلى إثارة حفيظة صاحب المسكن بشكل كبير، مما دفعه إلى استدعاء مجموعة من الأشخاص لارتكاب الاعتداء عليه. كانت النية المبيتة من قبل "محمد.ا.إ.ا" هي فرض السيطرة والهيمنة في المنطقة عبر إثارة الرعب بين المواطنين.

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قام المتهمون بدخول المنزل بانتهاك حرمة الملكية الخاصة، وشتم المجني عليه بالضرب المبرح باستخدام سلاح أبيض. استمرت الهجمات العنيفة بهدف التمثيل بالمجني عليه وتأديبه وإرهابه، حيث تعرض للضرب بالأيدي واللكم والركل. كان الهدف الأساسي هو اقتياده عنوة وخضوعه لإرادة المعتدين، مما خلق حالة من الذعر والهلع في الأوساط المحلية.

أسماء المشتبهين وأدلة التوثيق المرفقة بالملف

تمكّن الأمن من تحديد وضبط مجموعة المتهمين الذين شاركوا بشكل مباشر في الاعتداء، وهم: "أدهم.م.م.ع"، و"محمد.ف.ع.ص"، و"محمد.ف.م.ع"، و"عابد.ح.ح.س"، و"تامر.ش.إ.م". اتضح خلال التحقيقات أن السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة كان بحوزة المتهم "أدهم.م.م.ع" تحديداً. وقد تم إرفاق مقاطع فيديو توثيقية بالملف الأمني، تظهر بوضوح فعل المعتدين ومراحل الاعتداء الدموي.

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أثبتت الفيديوهات المرفقة بالتحقيقات أن الأفعال ارتكبت بطريقة بشعة خللت الأمن العام بين جموع المواطنين. كما تبين أن هناك مشاجرة سابقة حدثت في 29/ أكتوبر المنقضى بين طرفين، حيث قام الطرف الأول بالتلفيات بكاميرات المراقبة دون وجود خلافات سابقة، مما كان الشرارة الأولى لهذه السلسلة من الأحداث العنيفة.

ردود الفعل الأمنية والضبط السريع للمشتبهين

تصدر رئيس مباحث قسم شرطة قليوب عملية المتابعة الفورية، حيث رصد مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. أمر معاونوه بالتحرك السريع لنفي الوقائع، وتمكّنوا من ضبط طرفي المشاجرة. من بين المضبوطين، يمتلك 4 منهم معلومات جنائية سابقة، مما زاد من خطورة التهمة الموجهة إليهم. تم المواجهة القانونية مع جميع المتهمين.

اعترف جميع المتهمين بإرتكابهم الواقعة على النحو المفصل في التحريات. وتم بحوزتهم أثناء الضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدى، والذي تم إدراجه كدليل أساسي في القضية. تم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 9004 جنح القسم لسنة 2026، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

الآثار المترتبة على المجتمع والإجراءات القانونية المتبعة

تعتبر هذه الواقعة من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن وسلامة الأفراد، نظراً لاستخدام السلاح الأبيض والتعدي على حرمة المنازل. أثار الضبط موجة من الارتياح لدى الأهالي، الذين كانوا يشعرون بالقلق بسبب انتشار مثل هذه السلوكيات العنيفة. تساهم التحقيقات المستفيضة في كشف كافة الملابسات التي أدت إلى هذه الجريمة المنظمة ظاهرياً.

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يواصل الأمن العام في قليوب حملاته المكثفة للقضاء على بؤر الإرهاب والاعتداءات العشوائية. يهدف الضبط إلى ردع أي محاولات مشابهة لفرض سطوة أفراد على المواطنين. ستواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمين لتقييم خطورة الأفعال وتحديد العقوبات المناسبة بما يحقق العدالة للمجني عليه وللمجتمع.