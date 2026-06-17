ضبط تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات في الإسكندرية وتقدر قيمة المضبوطات بـ 250 مليون جنيه

ألقى قطاع مكافحة المخدرات القبض على تشكيل عصابي خطير في الإسكندرية متخصص في جلب وتصنيع المخدرات، وضبط بحوزته مخدرات بقيمة 250 مليون جنيه وأسلحة نارية.

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من توجيه ضربة قوية لأحد أخطر التشكيلات العصابية المتخصصة في جلب المواد المخدرة وإعادة تدويرها بمحافظة الإسكندرية ، وذلك في إطار الحملات الموسعة التي تشنها وزارة الداخلية لملاحقة تجار المخدرات وحماية المجتمع من آفة الإدمان.

ونجحت قوات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الأجهزة المعنية في إلقاء القبض على عناصر التشكيل وضبط كميات هائلة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بنحو 250 مليون جنيه مصري. وقد أكدت التحريات أن التشكيل العصابي ضم عدداً من العناصر الجنائية الخطرة الذين تخصصوا في جلب كميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الأقراص المخدرة والمواد المخدرة المتنوعة، وإعادة تدويرها تمهيداً لترويجها في الأسواق. وكانوا يتخذون من منطقة سيدي جابر بالإسكندرية مقراً لعملياتهم الإجرامية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من مداهمة وكرهم وضبط جميع المتهمين، كما تم ضبط كميات ضخمة من الحشيش والهيروين والأفيون والأقراص المخدرة المخالفة للقانون، إلى جانب أجهزة ومعدات تستخدم في عمليات التصنيع وإعادة التدوير. كما عثر بحوزتهم على أسلحة نارية غير مرخصة عبارة عن طبنجتين وعدد من الطلقات، مما يدل على خطورتهم وإمكانية استخدامهم للعنف في حال المقاومة.

وقد تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية التي تسعى لنشر المخدرات بين أفراد المجتمع، خاصة فئة الشباب. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من النجاحات الأمنية التي تحققها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، والتي أسفرت عن ضبط أطنان من المخدرات وتدمير مراكز إنتاجها.

يذكر أن القانون المصري يعاقب بشدة على جرائم الاتجار في المواد المخدرة، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات، وذلك في ظل حرص الدولة على مكافحة هذه الظاهرة والقضاء على بؤر الإجرام. وقد أشاد المواطنون بالجهود الأمنية، مطالبين بزيادة الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب المخدرات





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