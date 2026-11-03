ضبط محتال في المنيا ينتحل صفة موظف بنك لسرقة أموال المواطنين

تمكمت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل في المنيا، انتحل صفة موظف خدمة عملاء لاختلاس أموال 5 مواطنين عبر استغلال حاجتهم للقروض البنكية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، وبمساعدة ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عامل مقيم في مركز شرطة العدوة ، والذي تورط في شبكة نصب واحتيال إلكتروني استهدفت المواطنين الباحثين عن تمويل مالي. وقد اعترف المتهم رسمياً بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، والتي شملت احتيال خمس ضحايا عبر انتحال صفة موظف خدمة عملاء في بنوك مختلفة.

آلية الاحتيال البنكي الإلكتروني

استغل الجاني حاجة بعض المواطنين الماسة للحصول على قروض بنكية، وانتحل صفة موظف خدمة عملاء لدى مؤسسات مالية مختلفة لإقناع ضحاياه بقدرته الفائقة على مساعدتهم في إنهاء إجراءات الحصول على الموافقات بسرعة وسهولة. وبعد استلام الطلبات، كان المتهم يستدرج الضحايا لتقديم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، مدعياً بأن هذه الخطوة ضرورية لتحديث البيانات البنكية الخاصة بهم في الأنظمة الداخلية.

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وبمجرد حصوله على هذه المعلومات الحساسة، كان الجاني يقوم باستخدامها في إجراء عمليات شراء غير مصرح بها عبر مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تحويلات مالية فورية مباشرة إلى محافظ إلكترونية خاصة به، مما أدى إلى خسارة مالية مباشرة للضحايا دون أي عائد مقابل.

تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة

بدأت القصة الحقيقية للواقعة عندما توصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إلى تورط هذا العامل، الذي يقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، في ارتكاب مثل هذه الجرائم المنظمة. كشفت التحريات الدقيقة أن المتهم كان يتبع منهجية متقنة لجمع البيانات، حيث كان يتواصل مع الضحايا بشكل مباشر ويقنعهم بشرعية طلبه للمعلومات تحت ذريعة الخدمات البنكية الرسمية.

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وبعدها، قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ خطة محكمة لتقنين الإجراءات اللازمة للقبض على المتهم في مقر إقامته، وتمكّن فريق الضبط من العثور بحوزته على هاتفي محمولين مختلفين، وقد أظهرت الفحص التقني المتعمق لهذين الجهازين احتواؤهما على أدلة رقمية ومخطوطات تؤكد نشاطه الإجرامي المنظم وطبيعة العمليات التي كان ينفذها ضد المواطنين.

الاعتراف الرسمي وتفاصيل الضحايا المتضررين

وعقب مصادرة الهواتف والشريحة الهاتفية الأربعة، والتي كانت تابعة لخطوط هواتف محمولة مختلفة استخدمها الجاني لإخفاء هويته أثناء التنفيذ، تم محاصرة المتهم ومواجهته بالأدلة المادية المقتبسة من هواتفه. وقد أقر المتهم رسمياً بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه كاملة، واعترف صراحةً بأنه قام بالنصب على خمسة مواطن على الأقل بالأسلوب نفسه الذي تم ضبطه عليه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يستهدف الأفراد الذين يحتاجون إلى دعم مالي عاجل، مستغلاً جهلهم بالإجراءات البنكية الآمنة، حيث كان يخضعهم لمراحل متتالية من الاحتيال النفسي والتقني لسحب الأموال من حساباتهم. وبعدها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، والتي تضمنت احتجازه واستكمال التحقيق معه لإثبات تورطه في باقي الحالات المحتملة التي لم يتم الكشف عنها بعد، وتم تحويل ملفه إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القضائية.