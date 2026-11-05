ضبط 151 مصريا و540 أجنبيا في حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية

أعلن المتحدث العسكري أحمد عتمان نتائج المرحلة الأولى من حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، مع الإعلان عن بدء المرحلة الرابعة السبت المقبل.

أعلن العقيد أركان حرب أحمد عتمان ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، خلال مؤتمر صحفي عُقد لاستعراض نتائج المرحلة الأولى من جهود مجابهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ب الصحراء الشرقية ، أن الحملة المكبرة تستهدف فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها. وأوضح المتحدث العسكري أن القوات المسلحة ستبدأ المرحلة الرابعة من الحملة السبت المقبل، في إطار خطة تستمر لمواجهة الأنشطة الإجرامية في المنطقة.

وأكد العقيد أحمد عتمان أن القوات المسلحة على أتم استعداد لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن الأمن القومي المصري، محذرا في الوقت نفسه من الانخراط في الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالتنقيب غير المشروع. وتأتي هذه التصريحات في سياق متابعة نتائج الحملة التي تركز على منطقة الصحراء الشرقية تحديدا.

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آلية عمل الحملة المكبرة ومراحلها

أوضح المتحدث العسكري أحمد عتمان أن الحملة تعتمد على تكثيف دوريات حرس الحدود والتشكيلات التعبوية، بهدف ضمان عدم عودة العناصر الإجرامية إلى مواقع التنقيب بعد تنفيذ المرحلة الأولى. ويعني ذلك أن الانتشار الميداني لن يقتصر على عمليات الضبط، بل يمتد إلى المراقبة المستمرة للمناطق التي شملتها الحملة.

وبحسب ما أعلنه المتحدث العسكري، فقد أسفرت المرحلة الأولى عن ضبط 151 مصريا و540 أجنبيا ضمن الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية. وتشير هذه الأرقام إلى أن الحملة شملت جنسيات مصرية وأجنبية على حد سواء، وهو ما يعكس اتساع نطاق النشاط غير المشروع الذي تستهدفه القوات المسلحة.

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كما أعلن المتحدث العسكري ضبط 34 قطعة سلاح و6307 قطع من الذخيرة مختلفة الأعيرة خلال الحملة نفسها. وأضاف أن القوات تمكنت من ضبط 4488 خيمة وعشة، وهي منشآت كانت تستخدم ضمن أنشطة التنقيب في المنطقة وفق ما ورد في الإعلان الرسمي.

موقف القوات المسلحة من الأنشطة الإجرامية

شدد العقيد أحمد عتمان على أن الهدف المعلن للحملة هو فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، وهو موقف تكرر في تصريحاته أمام الصحفيين. ويرى المتحدث العسكري أن الانخراط في التنقيب غير المشروع يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي، ولذلك وجه تحذيرا واضحا لكل من يفكر في العودة إلى هذه الأنشطة.

في المقابل، أكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس ومواثيق القانون الدولي أثناء تنفيذ الحملة. ويوضح هذا التأكيد أن العمليات الميدانية تتم وفق الإطار القانوني المعلن، مع الحفاظ على التعامل المنضبط مع المشتبه بهم وفق ما ورد في المؤتمر الصحفي.

الأثر المتوقع وموعد المرحلة الرابعة

تحدد المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة موعدا معلنا هو السبت المقبل، وفق ما أعلنه المتحدث العسكري أحمد عتمان، بما يعني استمرار العمليات الميدانية في الصحراء الشرقية دون توقف بعد انتهاء المرحلة الأولى. ويتوقع أن ينعكس ذلك على المناطق التي يشهد فيها التنقيب غير المشروع عن خام الذهب نشاطا ملحوظا، حيث تركز الدوريات على منع تكرار الوجود الإجرامي.

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وتتابع القوات المسلحة هذه المرحلة ضمن خطة أوسع لحماية الموارد الوطنية والحدود الشرقية للبلاد، وفق ما ورد في تصريحات المتحدث العسكري. وستظل نتائج المرحلة الرابعة مرتبطة بما تسفر عنه الدوريات من ضبطيات جديدة، وهو ما سيعلنه المتحدث العسكري في بيانات لاحقة.