ضبط 15 حالة غش باستخدام أجهزة تقنية في امتحانات كلية الآداب ببني سويف

أعلنت كلية الآداب بجامعة بني سويف تحرير خمسة عشر محضر غش ضد طلاب امتحانات نهاية العام، بعد ضبطهم بهواتف محمولة وساعات ذكية ووسائل تقنية أخرى داخل اللجان. الكلية أكدت تطبيقها للوائح بحزم ودعت الطلاب للالتزام بالتعليمات لتحقيق تكافؤ الفرص. الحادث يرجع لظاهرة انتشار الغش التقني والتي شهدت سابقًا استخدام نظارة ذكية في كلية الحقوق.

أعلنت كلية الآداب ب جامعة بني سويف عن تحرير خمسة عشر محضر غش لعدد من الطلاب خلال امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك بعد ضبطهم بحيازة هواتف محمولة و ساعات ذكية ووسائل تقنية أخرى مخالفة داخل اللجان الامتحانية.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير الامتحانات وبالتنسيق مع وكلاء الكلية ورئيس الكنترول وإدارة الكلية، حيث تمكنت لجان المراقبة والملاحظة من رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب المخالفين وفقًا للوائح والقواعد المنظمة. أكدت الكلية تطبيقها للوائح المنظمة للامتحانات بحزمشددة على حظر اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة والساعات الذكية والسماعات الإلكترونية وأي وسائل تقنية حديثة داخل اللجان.

ودعت عميد الكلية الطلاب إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة والاعتماد على جهودهم العلمية في أداء الاختبارات، مشيرة إلى حرص الكلية على توفير بيئة امتحانية تحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. هذا الحادث يأتي في سياق انتشار استخدام التقنيات الحديثة في الغش الامتحاني، حيث تم ضبط طالب سابقًا يستخدم نظارة ذكية للغش في امتحانات كلية الحقوق بنفس الجامعة.

من جهة أخرى، تبرز قضايا أخرى على الساحة، إذ وصف مدير حماية الأطفال في منظمة يونيسيف مقترحات لتقييد استخدام التكنولوجيا للأطفال دون سن الرابعة عشر، بينما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإسراع في ميكنة التأمين الصحي وتطبيق الذكاء الاصطناعي في المنشآت الصحية، كما توجد خمسة أنواع من المنح والمساعدات المالية التي تقدمها الدولة على مدار العام للمستحقين. على الصعيد الدولي، تستمر تطورات أزمة مضيق هرمز مع استهداف سفن نفط أمريكية





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غش امتحاني جامعة بني سويف كلية الآداب هواتف محمولة ساعات ذكية

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