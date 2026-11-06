ضبط 51 مخالفة تموينية في المنوفية وتصعيد الرقابة على الأسواق

تمكنت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية من ضبط 51 مخالفة تموينية في حملات مفاجئة تضمنت المخابز والمحلات العامة بمرور اليوم الخميس، في ظل توجيهات المحافظ.

تمكنت الأجهزة الرقابية ب محافظة المنوفية من ضبط 51 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة نفذت اليوم الخميس، في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب ، محافظ المنوفية، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق. جاء ذلك من خلال تنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين لضمان التزام المخابز والمحلات بالاشتراطات الصحية والتجارية.

تفاصيل الحملات الرقابية في مراكز منوف والباجور

أكد محافظ المنوفية، اللواء عمرو الغريب، أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لمتابعة انتظام العمل بالمنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات. شملت الحملات تفقد المخابز البلدية والمحلات العامة ومنافذ بيع الأغذية في مركزي منوف والباجور، مع التركيز على التأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز.

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في مركز منوف، استهدفت الحملة المخابز البلدية بقرى كفر السنابسة، سدود، عزبة حماد، بهواش، ودمليج، وأسفرت عن تحرير 26 محضرًا لمخالفات متنوعة. تضمنت المخالفات نقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد الإنتاج، فضلًا عن مخالفة الاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أما في مركز الباجور، فقد أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا بالتنسيق مع المخابز البلدية بنطاق قريتي سبك الضحاك وبهناي. كما أسهمت حملات المرور على المحلات العامة ومنافذ بيع الأغذية في تحرير 14 محضرًا أخرى، كانت أبرز مخالفاتها ممارسة النشاط دون ترخيص، وعدم الإعلان عن وجود مخزن، وعدم وضوح الأسعار المعروضة.

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موقف المحافظ وتصعيد الإجراءات القانونية

شدد اللواء عمرو الغريب على استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة لضمان ضبط الأسواق ومنع أي استغلال للمواطنين. أوضح المحافظ أن هناك تنسيقًا وثيقًا مع الجهات المعنية لمتابعة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التموينية والتصدي لكافة صور التلاعب بالدعم الحكومي.

كما أكد محافظ المنوفية عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم، مشيرًا إلى أن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين يعد خطوة حاسمة لضمان نزاهة الأسواق. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة التموينية وضمان حصولهم على منتجات ذات جودة عالية وأسعار عادلة.

آثار الحملة على الاستقرار التمويني المحلي

تسهم هذه الضبطيات في الحد من المخالفات التجارية التي قد تؤثر سلبًا على جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال الخبز والمواد الغذائية الأساسية. يعكس هذا الإصرار على الرقابة المستمرة التزام المحافظة بتوفير بيئة تجارية آمنة وعادلة، مما يعزز من استقرار الأسواق المحلية.

تؤكد هذه التطورات أن الأجهزة الرقابية في المنوفية تعمل بجهد مضاعف لضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها، مما يخلق ردعًا فعالًا لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تدهور الجودة. يُتوقع أن تستمر هذه الموجة من الحملات لفترات مقبلة لضمان استدامة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتجارية في جميع أنحاء المحافظة.