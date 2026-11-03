ضحى مصطفى تكشف تفاصيل نجاح مهرجان اكتشاف مواهب الأطفال في مصر

تفاصيل مشروع الفنانة التشكيلية ضحى مصطفى الذي يهدف لاكتشاف مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية منذ 9 سنوات في عدة محافظات مصرية.

أوضحت الفنانة التشكيلية ضحى مصطفى ، أن مشروعها الرائد في تنظيم مهرجان يستهدف اكتشاف مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية، قد بدأ منذ 9 سنوات، وشهد خلال هذه الفترة تطوراً ملحوظاً في طبيعة الأنشطة والورش التي يُقدمها لأبناء الوطن في عدد من المحافظات والمناطق المختلفة عبر الجمهورية.

وكانت ضحى مصطفى قد شاركت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، لتسرد تفاصيل هذه التجربة الإنسانية والفنية، مشيرة إلى أنها تشعر بسعادة بالغتين لنجاح المهرجان واستمرار مسيرته رغم أن ظروفها الشخصية لم تمكنها من حضور إحدى الدورات الأخيرة مباشرة، لكن نجاحه كان ملموساً للجميع.

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تطور ورش العمل والمهارات المهنية

وقالت الفنانة التشكيلية ضحى مصطفى، إن المشروع كان انطلاقة بسيطة حيث بدأ بورش فنية تقليدية، لكنه توسع بشكل كبير ليشمل مجالات متعددة ومتنوعة، من بينها الزراعة والسباكة والكهرباء والنجارة، بهدف مساعدتهم على اكتشاف شغفهم الحقيقي وتحديد المجالات التي يمتلكون فيها مواهب وقدرات مميزة تساعدهم في مستقبلهم.

وأوضحت أن بعض الأطفال الذين شاركوا في أنشطة هذا المهرجان منذ سنوات قليلة، نجحوا بالفعل في أن يصبحوا رواد أعمال في مجالات مختلفة، مما يدل على أن النهج الصحيح في اكتشاف المواهب المبكرة يمكن أن يحوّل الموهبة إلى مهنة حقيقية ووسيلة لمعيشة كريمة وناجحة.

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انطلاقة أسوان وجذب المنظمات الدولية

وأشارت ضحى مصطفى إلى أن انطلاقة المهرجان الرسمية كانت من قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، وهي منطقة سياحية منفتحة على العالم، لكنها كانت في ذلك الوقت تفتقر إلى الخدمات الثقافية والترفيهية الموجهة خصيصاً للأطفال، مما جعل وجود هذا المشروع فيه حاجة ملحة وضرورية.

ونوهت إلى أن العمل استمر في قرية غرب سهيل لعدة سنوات متتالية، حتى نجح الفريق القائم على المهرجان في بناء قاعدة قوية ومستقرة من المشاركين الدائمين، وهو ما جذب انتباه واهتمام عدد من المنظمات الدولية التي تواصلت مع القائمين على المهرجان للتعاون معهم رسمياً.

دعم الدول الشقيقة والمشاركة السودانية

وأضافت ضحى مصطفى أن هذه المنظمات الدولية ساهمت بشكل فعّال في توفير الإمكانيات والخامات اللازمة التي ساعدت على زيادة عدد الورش المتاحة وتوسيع نطاق الأنشطة المقدمة للأطفال بشكل غير مسبوق، مما أتاح فرصة أكبر للمزيد من الأطفال للمشاركة والاستفادة.

وذكرت أن إحدى الدورات التي أُقيمت للمهرجان تزامنت بشكل دقيق مع بداية الحرب في السودان، وشهدت هذه الدورة مشاركة مميزة لأطفال سودانيين نازحين في أسوان، حيث تم تنظيم ورش مشتركة تجمع بين الأطفال المصريين والسودانيين لتعزيز روح التسامح والتضامن.

الأرقام القياسية في المشاركة والنجاح

وفي معرض حديثها عن حجم الإقبال والحضور، أكدت ضحى مصطفى أن عدد المشاركين في أحد الأنشطة الكبرى وصل إلى 900 طفل بمنطقة وادي كركر، وهو رقم يعكس الثقة الكبيرة التي يبنيها المشروع بين الأسر والمجتمع المحلي في المناطق التي يعمل فيها.

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وتابعت أن هذا العدد الكبير من المشاركين يؤكد أن الحاجة إلى مثل هذه المبادرات الثقافية والتدريبية موجودة وبقوة، وأن المهرجان نجح في كسر الحواجز وتوسيع دائرة beneficiaries ليصل تأثيره إلى فئات مختلفة من المجتمع.

رؤية مستقبلية واستدامة المشروع

وقالت الفنانة التشكيلية ضحى مصطفى، إن الاستدامة هي الهدف الأساسي من استمرار هذا المشروع على مدار 9 سنوات، حيث يسعى الفريق إلى تحويل الورش المؤقتة إلى برامج تدريبية مستمرة يمكن للأطفال العودة إليها وتطوير مهاراتهم بشكل دوري.

وأضافت أن التوسع الجغرافي للورش في محافظات مختلفة هو خطة مدروسة تهدف إلى تعميم الاستفادة، والوصول إلى المناطق الريفية والنائية التي تفتقر إلى فرص التنشئة الإبداعية والمهنية التي يتمتع بها أبناء المدن الكبرى.

الآثار الاجتماعية والنفسية الإيجابية

وتحدثت ضحى مصطفى عن الآثار الاجتماعية والنفسية الإيجابية التي يسببها المهرجان للأطفال، حيث تساعدهم الأنشطة المشتركة على بناء شخصيات قوية وواثقة من نفسها، وتساهم في تقليل الفجوة بينهم وبين أقرانهم من ذوي الخبرات المختلفة.

وختمت حديثها بالتأكيد على أن نجاح المهرجان في استقطاب أطفال نازحين ومشاركتهم في أنشطة مشتركة هو نموذج يُحتذى به في كيفية استخدام الفنون والورش المهنية كأداة للاندماج الاجتماعي وبناء جسور التواصل بين الشعوب والشعوب الأخرى.