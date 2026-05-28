ضربة أمنية واسعة تصل إلى 1,2 طن من المخدرات وتصفية 4 عناصر إجرامية في أسيوط

أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح عملية أمنية في أسيوط أسفرت عن ضبط أكثر من طن ونصف من المخدرات بقيمة 150 مليون جنيه ومصادرة 90 سلاحًا ناريًا، فضلاً عن مقتل أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

قامت أجهزة الأمن التابعة ل وزارة الداخلية بشن عملية أمنية واسعة النطاق في إطار استراتيجيتها المستمرة للضغط على بؤر الجريمة وتعطيل شبكات التهريب المتعددة في البلاد.

ونتيجة لتعاون فاعل بين قطاع الأمن العام، وفريق مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع باقي الأجهزة المختصة داخل الوزارة، تم رصد مجموعة من البنى الإجرائية المتواجدة في عدة محافظات، لا سيما في محافظة أسيوط، حيث كانت هناك خلايا إجرامية تستورد كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بغرض الاتجار والتسلح. استهدفت العملية هذه البنى بعد تحريات دقيقة أثبتت وجود عناوين قابلة للتنفيذ وعناصر إجرامية تُعَدُّ من أخطر العناصر في السجلات الجنائية، حيث كان بعضها محكومًا عليها بأحكام سجن مؤبد في جرائم تشمل القتل، السطو المسلح، القتل العمد، الاتجار بالمخدرات، والبلطجة.

خلال العملية التي استمرت عدة ساعات، واجهت قوات الشرطة مقاومة نارية عنيفة من قبل أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة. انتهى الاشتباك بإصابة قاتلة جميع العناصر المذكورة، ما أدى إلى إزالتها نهائيًا عن الساحة الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط ما يزيد عن طن واثنين من المواد المخدرة المتنوعة، وشملت الحشيش، الهيدروكودون، الشابو، الأفيون، والكوكايين، إلى جانب مجموعة من الأقراص المخدرة.

كما تم الاستيلاء على أكثر من تسعين سلاحًا ناريًا، من بينها 90 قطعة أسلحة نارية، منها 27 بندقية آلية، 35 بندقية خرطوش، 24 فرد خرطوش، ورشاش جرينوف، بالإضافة إلى ثلاث طابوكات. القيم المالية لهذه المصادرة بلغت نحو مائة وخمسين مليون جنيه مصري، ما يعكس الحجم الضخم لتلك الشبكة الإجرامية وتأثيرها الخطير على الأمن الوطني.

بعد إتمام العملية، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وشملت ضبط باقي العناصر المتواجدة في البنى الإجرائية التي تم رصدها، وتسجيل كل ما تم استيلاؤه في محاضر رسمية. وقد أكدت وزارة الداخلية أن هذه الضربة القاسية ستكون مثالًا على التزامها المتواصل بفرض الأمن والاستقرار، وخطوة حاسمة في مسار مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، مؤكدة أن مثل هذه العمليات ستستمر في المستقبل لضمان حماية المواطن ومصالح الدولة من أي تهديدات إجرامية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مكافحة المخدرات الأسلحة غير المرخصة عملية أمنية أسيوط وزارة الداخلية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

عاجل: كيلو القائم بـ150..نقيب الجزارين يكشف لـ 'الفـجـر' سعر الأضاحي 2024عاجل: كيلو القائم ب 150 ..نقيب الجزارين يكشف لـ الفـجـر أسعار الأضاحي 2024 عاجل: كيلو القائم ب 150 ..نقيب الجزارين يكشف لـ الفـجـر أسعار الأضاحي 2024

Read more »

توزيع بطاطين على 150 أسرة ضمن الأولى بالرعاية في الدقهليةوزعت جمعية الأورمان بالدقهلية 150 بطانية على 150 اسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرية الغراقه بمركز اجا، وقريه كفر الروك

Read more »

فورد إف 150 رابتر البيك أب تظهر لأول مرةأعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد إف 150 رابتر، وتنتمي إف 150 رابتر لفئة السيارات البيك أب .

Read more »

فورد F-150 لوبو البيك أب بتحديثات للمدن.. صوركشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد F-150 لوبو موديل 2025، وتنتمي F-150 لوبو لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وأنيق.

Read more »

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًاتستعد وزارة النقل لفتح باب التقديم للحصول على اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات بداية من الشهر المقبل،...

Read more »

سعر فورد F-150 نايت مير 2026 في السعوديةأعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد F-150 نايت مير موديل 2026 بتعديلات روش، وتنتمي F-150 نايت مير لفئة السيارات البيك أب...

Read more »