ضربة أمنية قوية: الداخلية تطيح بكيان تعليمي وهمي يتاجر بأحلام الشباب في العبور

تمكنت مباحث المصنفات بوزارة الداخلية من ضبط مدير كيان تعليمي غير مرخص بمدينة العبور، تورط في النصب على الشباب عبر منحهم شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية طائلة، وسط استمرار الجهود الأمنية لضبط باقي المتورطين.

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجرائم التعليمية وحماية الشباب من عمليات الاحتيال المنظم، نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات في توجيه ضربة استباقية حاسمة لأحد الكيانات التعليمية الوهمية التي كانت تتخذ من مدينة العبور مقراً لممارسة نشاطها غير القانوني.

جاءت هذه العملية الأمنية النوعية عقب رصد دقيق ومعلومات مؤكدة وردت إلى قطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بوجود منشأة تعليمية تعمل دون الحصول على أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة، حيث استغل القائمون عليها طموحات الشباب في استكمال مسيرتهم الدراسية أو الحصول على فرص عمل مرموقة عبر الترويج لشهادات علمية وهمية لا قيمة لها في سوق العمل. وكشفت التحريات الأمنية الميدانية أن المتهمين اعتمدوا خطة احتيالية محكمة تعتمد على الترويج الخادع عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الممولة، مستخدمين شعارات ووعوداً براقة توحي للضحايا بأن هذه الشهادات معتمدة وموثقة من جهات دولية أو مؤسسات كبرى، وذلك بهدف استدراجهم للحصول على مبالغ مالية طائلة تحت مسمى مصروفات دراسية ورسوم تسجيل. وقد تسببت هذه الأنشطة في وقوع العديد من الشباب ضحية لعمليات نصب ممنهجة، حيث اكتشفوا لاحقاً أن ما حصلوا عليه من مستندات ما هي إلا أوراق لا تعتد بها أي جهة أكاديمية أو وظيفية، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى سرعة التحرك لإنهاء هذا النشاط الإجرامي الذي يهدد مستقبل الكثيرين. وعقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار الأذونات اللازمة، داهمت قوة أمنية متخصصة مقر الكيان بمدينة العبور، حيث تم ضبط المدير المسؤول وبحوزته كميات ضخمة من الاستمارات والشهادات المزورة الجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى أدوات تزوير تضمنت ختماً خاصاً يهدف إلى تضليل الضحايا بإضفاء صبغة رسمية على هذه الأوراق. وفي مواجهته بالأدلة، أقر المتهم بجريمته واعترف بالشراكة مع مالك الكيان في إدارة هذه المنظومة الوهمية بهدف التربح غير المشروع من استغلال أحلام الشباب. وتواصل الأجهزة الأمنية في الوقت الراهن ملاحقة مالك الكيان الهارب لتقديمه للعدالة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة لكشف كافة جوانب النشاط الإجرامي المرتبط بهذا الكيان، مشددة على ضرورة تحري الدقة من قبل الطلاب وأولياء الأمور قبل الالتحاق بأي منشأة تعليمية والتأكد من اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي والجهات الحكومية المعنية لضمان حقوقهم ومستقبلهم المهني





