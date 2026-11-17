تقرير شامل عن الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية على الحديدة وصعدة وسنعاء، والتي أسفرت عن مقتل 14 مدنياً وإصابة العشرات، مع استهداف منشآت مدنية وفرق إغاثة.

شهدت الساحة اليمن ية تطورات خطيرة ومتصاعدة على الجبهة العسكرية والإنسانية، حيث أكدت وسائل إعلام محلية تابعَة لحركة أنصار الله ، المعروفة إعلامياً بالحوثيين، وقوع ضربات جوية مكثفة وقصوى الدقة شنها التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الدعم المستمر للحكومة اليمن ية المعترف بها دولياً.

وقد استهدفت هذه الغارات مناطق استراتيجية في محافظتي الحديدة وصعدة، كما تم تأكيد وقوع انفجارات في العاصمة صنعاء التي تتحكم فيها الحركة منذ عام 2014، مما يعكس توتراً عالياً في المشهد الأمني والعسكري في البلاد. وقد رافق هذه الضربات تقارير موثقة من قبل وزارة الصحة والبيئة التابعة للحوثيين حول الخسائر البشرية المأساوية التي نتجت عن هذه العمليات، والتي شملت استهداف منشآت مدنية وصناعية بشكل مباشر ومكثف.

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ضربات جوية على الحديدة تقتل مدنيين

في محافظة الحديدة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، أسفرت الغارات الجوية الوحشية عن مقتل أربعة عشر مدنياً على الأقل، بينما أُصيب عشرة آخرون في حالة صحية حرجة. وقع الحادث المريع عندما استهدفت الطائرات الحربية مصنع الإسفنج الشهير في المدينة، وهو ما وصفته المصادر المحلية بالهجوم الإجرامي الذي استهدف المدنيين ببرود.

وتأتي هذه الأحداث بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الحوثية سبأ أن الطيران الحربي عاود استهداف المصنع بشكل متكرر، مما أدى إلى استهداف فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني التي كانت تحاول السيطرة على الحرائق وإنقاذ المصابين. وأشارت التقارير إلى سقوط ضحايا بينهم أفراد من فرق الدفاع المدني، بالإضافة إلى إصابة طاقم قناة اليمن الفضائية أثناء تغطيتهم الإخبارية لهذه الضربات، مما يبرز الخطر المتزايد الذي تواجهه وسائل الإعلام والمسعفين في مناطق النزاع.

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وفي جبهات أخرى من القتال، أفادت تقارير متفرقة عن استهداف صوامع ومطاحن في منطقة الكبوس شمال الحديدة عبر ثلاث غارات منفصلة، مما أثر على البنية التحتية المحلية. كما شهدت مديرية كتاف في محافظة صعدة شمال اليمن هجوماً منفصلاً أدى إلى مقتل أربعة من أفراد فريق نزع الألغام التابع للحوثيين، مما يزيد من حدة المعاناة الإنسانية والعسكرية.

انفجارات قوية تضرب العاصمة صنعاء

وفي العاصمة صنعاء، رغم عدم وجود تفاصيل رسمية دقيقة من الجانب السعودي، أكد مراسلو الأنباء وجود دوي انفجارات واضحة، مما يعزز الرواية المتواترة عن استمرار الضربات الجوية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. هذه التطورات ترسم صورة مأساوية عن استمرار الحرب وتأثيرها الكارثي على المدنيين والبنية التحتية، وسط غياب لأي جهد فعّال لوقف التصعيد أو توفير الحماية المدنية.