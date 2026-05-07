ضربة أمنية كبرى في لوس أنجلوس لتفكيك شبكة ترويج الفنتانيل والميثامفيتامين

اعتقال 18 شخصا ومصادرة كميات كبيرة من مادة الفنتانيل في عملية اتحادية واسعة استهدفت منطقة ماك آرثر بارك بمدينة لوس أنجلوس لضرب مصادر توزيع المخدرات.

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تحركا أمنيا واسع النطاق ونسقا عالي المستوى، حيث أعلنت السلطات الاتحادية عن نجاحها في تنفيذ عملية أمنية دقيقة ومكثفة أسفرت عن اعتقال ثمانية عشر شخصا، وذلك على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بإدارة وتشغيل شبكة غير مشروعة لبيع وتوزيع المواد المخدرة الفتاكة.

وقد تركزت هذه العمليات في محيط حديقة ماك آرثر بارك الشهيرة، وهي منطقة حيوية ومكتظة بالسكان، خاصة من المهاجرين الذين اتخذوا من هذا الحي غرب وسط المدينة مقرا لهم. وتأتي هذه المداهمات في سياق جهود مستمرة لمحاصرة انتشار المواد المخدرة التي تفتك بالشباب والمجتمعات المحلية، خاصة في المناطق التي تعاني من تدهور أمني أو ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة.

وقد تزامنت هذه العملية مع استراتيجية أمنية أوسع كانت قد شهدت في الصيف الماضي استعراضا محدودا للقوة من قبل الحرس الوطني وسلطات الهجرة، مما يشير إلى أن المنطقة تقع تحت المجهر الأمني بشكل دائم نظرا لتداخل الأزمات الاجتماعية مع الأنشطة الإجرامية المنظمة. وفي تفاصيل العملية الميدانية التي وصفت بأنها ضربة قاصمة للمروجين، تمكنت القوات الاتحادية من مداهمة منزل أحد المشتبه بهم، حيث عثرت السلطات على كمية ضخمة من مادة الفنتانيل وصلت إلى ثمانية عشر كيلوجراما.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن زوجين من سكان جنوب لوس أنجلوس يمثلان الرأس المدبر والمصدر الرئيسي لهذه الشحنات من المخدرات التي كانت تتدفق نحو الحديقة والمناطق المحيطة بها. وقد كشفت التحريات عن أسلوب إجرامي منظم، حيث كان يتم تخزين هذه المواد السامة داخل محال تجارية تبدو في ظاهرها قانونية، ومن ثم توزيعها على تجار التجزئة الذين يقومون ببيعها في الشوارع للمدمنين والمستهلكين.

وقد وثقت لقطات جوية بثتها وسائل إعلامية محلية لحظات اقتحام القوات الأمنية للمنشآت، حيث ظهر بعض العناصر وهم يستخدمون مناشير كهربائية لقطع جدران أحد المتاجر لضمان الدخول السريع ومباغتة المهربين، بينما نشرت منصة إكس مقاطع فيديو تظهر مشاركة فاعلة من شرطة لوس أنجلوس في المداهمات التي شملت أيضا منازل في أحياء سكنية مجاورة لضمان تفكيك الشبكة من جذورها. إن خطورة هذه العملية تكمن في نوعية المواد المصادرة، حيث يعتبر الفنتانيل من أخطر المواد الأفيونية الاصطناعية التي تسبب الإدمان السريع والوفاة بجرعات صغيرة جدا، مما يجعله سلاحا قاتلا في يد تجار المخدرات.

وتأتي هذه المداهمات في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من أزمة أفيونات حادة أدت إلى ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة، مما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على طرق التوريد ومصادر التصنيع. إن استهداف منطقة ماك آرثر بارك بالتحديد يعكس رغبة الدولة في استعادة السيطرة على المساحات العامة التي تحولت إلى أسواق مفتوحة للسموم. ومن المتوقع أن يواجه الموقوفون تهما اتحادية ثقيلة قد تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد، نظرا لكمية المواد المصادرة وتأثيرها المدمر على الصحة العامة.

وتؤكد هذه العملية أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية المحلية والاتحادية هو السبيل الوحيد لمواجهة عصابات الجريمة المنظمة التي تستغل ثغرات النظام الاجتماعي والاقتصادي في المدن الكبرى لتحقيق أرباح مالية طائلة على حساب أرواح البشر، وهو ما يضع لوس أنجلوس أمام تحدٍ مستمر لموازنة الإجراءات الأمنية الصارمة مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمتضررين من الإدمان





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لوس أنجلوس مكافحة المخدرات الفنتانيل الولايات المتحدة الأمن العام

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مان يونايتد ضد ليفربول.. فيرمينو ومحمد صلاح يحققان أفضل شراكة هجومية 'فيديو' - اليوم السابعصنع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو حتى الآن للنجم الدولي المصري محمد صلاح 18 هدفًا عبر جميع المسابقات مع ليفربول منذ أن لعبوا معًا لأول مرة في موسم 2017-18..

Read more »

طريقة تثبيت وتجربة نظام التشغيل watchOS 11 على ساعتك الذكيةأعلنت شركة Apple عن توفر الإصدارات التجريبية العامة لأنظمة iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia وwatchOS 11 وtvOS 18.

Read more »

6 ميزات جديدة يجلبها iOS 18 إلى AirPods Pro.. اعرفهاiOS 18 هو تحديث مصمم لجهاز iPhone، ولكنه يضيف العديد من الميزات الجديدة إلى AirPods Pro 2، أحدث سماعات الأذن من أبل، وتتطلب الإمكانات الجديدة iOS 18 أو iPadOS 18.

Read more »

كيفية تثبيت الإصدار التجريبى العام الخامس لنظام iOS 18أتاحت أبل الإصدار التجريبي الخامس لنظام iOS 18 وiPadOS 18 لمختبري الإصدار التجريبي العام، مما يجعل البرنامج الجديد متاحًا للعامة، يعد التسجيل للحصول على الإصدار التجريبي iOS 18 أو iPadOS 18 بسيط.

Read more »

​تسريبات حول تصميم هاتف iPhone 18 Pro.. اعرف أهمها​تتجه الأنظار بالفعل نحو سلسلة هواتف آيفون 18، على الرغم من الطرح الأخير لهواتف آيفون 17، وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن طرازي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس...

Read more »

تسريبات آيفون 18 برو .. 6 ميزات جديدة لم ترها من قبلتسريبات: آيفون 18 سيحصل على طراز قابل للطي وميزات جديدة لـ iPhone 18 Pro

Read more »