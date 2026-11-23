التصعيد الأوكراني في ليبيا يثير مخاطر إقليمية، حيث حذرت التقارير من احتمالات رد روسي عنيف أو توسيع دائرة الصراع لتشمل الشرق الأوسط.

سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توترات متصاعدة بعد أن امتدت آثار الحرب الروسية الأوكرانية لتشمل ليبيا ، تحديدًا مدينة بنغازي ، على بُعد 2150 كيلومترًا من أوكرانيا. لم يقتصر الأمر على مجرد حوادث عابرة، بل أشارت التقارير إلى أن القيادة الفنية لمنتخب مصر تتابع عن كثب التطورات في المنطقة، بما في ذلك مباريات الأهلي وبيراميدز من مقصورة ستاد القاهرة، وسط حالة من اليقظة الأمنية والاستراتيجية.

اعتراف سيلينسكي ومسؤولية الهجوم الأوكراني

لم ينتظر العالم استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات الكاملة، حيث خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير سيلينسكي بصراحة نادرة، معترفًا بمسؤولية بلاده عن الهجوم الذي استهدف بنغازي. جاء هذا الاعتراف بنبرة طغى عليها التحدى والاستفزاز، دون أن يظهر أي اكتراث بخطورة التصعيد وتداعياته الجسيمة على استقرار ليبيا وأمن منطقة جنوب المتوسط بأكملها. يُعد هذا الموقف الأخطر، لأنه يزيد بشكل كبير من احتمالات اشتعال جبهات صراع إضافية في منطقة تعاني أصلاً من أزمات وحروب متشابكة ومعقدة.

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موقف ليبيا من التجاذبات الدولية والإقليمية

وجّهت ليبيا رسالة واضحة وجادة حول موقفها من هذا النزاع الخارجي، رافضة بشدة الزج بها في تصفية الحسابات الروسية الأوكرانية. رفضت الدولة الليبية أن تصبح أراضيها ومياهها امتدادًا صريحًا لصراع دولي لا علاقة لها بإشعاله، مؤكدة أن الأولوية القصوى هي استعادة الاستقرار الوطني وبناء مؤسسات الدولة. لا تملك ليبيا طاقة أو حاجة لفتح جبهة جديدة، تستنزف أمنها القومي وسيادتها الوطنية في صراعات لا تعود بالنفع المباشر على شعبها أو مواردها.

تغير طبيعة الحروب عبر الطائرات المسيرة والسفن

علّمتنا الحرب الروسية الأوكرانية درسًا قاسيًا حول تغير الجغرافيا السياسية، فلم تعد الحدود الجغرافية حصنًا يحمي العمق الاستراتيجي للدول من المفاجآت. أصبحت التهديدات تهبط من السماء بطائرات مسيرة صغيرة التكلفة، لا تتجاوز قيمتها بضع مئات من الدولارات، لتدمر أهدافًا عسكرية واقتصادية تقدر بملايين الدولارات. بالتوازي مع ذلك، تتحرك زوارق بحرية بشكل كالأشباح في المياه، توجه ضرباتها المباغتة هنا وهناك، مما يغير معادلة القوة التقليدية في المنطقة.

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سيناريوهات الرد الروسي المحتملة على التصعيد

لا تزال الخطورة الحقيقية تكمن في طبيعة الرد الروسي المحتمل، الذي قد يكون مفاجأة كبرى ذات وجهين رئيسيين. الوجه الأول يتمثل في "الردع والانتقام العنيف" دفاعًا عن الهيبة الروسية المهدرة، وتجنبًا لسمعة الإخفاق الأمريكي في توفير الحماية لحلفائه في الخليج. الخوف الروسي يكمن في تكرار النموذج نفسه، حيث يرون في حماية مصالحهم وحلفائهم في الشرق الأوسط مسألة حيوية لتجنب صورة الفشل في التعامل مع التهديدات.

توسيع رقعة الصراع إلى الشرق الأوسط

الوجه الثاني لمفاجأة الرد الروسي قد يتمثل في "توسيع رقعة الصراع" بشكل غير مسبوق، بحيث لا تظل الأهداف الروسية أو الأوكرانية محصورة في نطاق جغرافي بعينه. تمتد تداعيات المواجهة إلى مناطق أخرى من العالم، خصوصًا الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، مما يعيد رسم خرائط التهديدات الأمنية العالمية. الخطر لا يكمن فقط في تطور أدوات الحرب أو اتساع نطاق المواجهة، بل يشمل احتمالات سوء تقدير الردود وتجاوزها للحدود المتوقعة.