ضغوط متزايدة تواجه إدارة ترامب في ظل مساعي وقف إطلاق النار

أكد الخبير جاستن راسل على الضغوط المتزايدة التي تواجه إدارة ترامب سواء داخليًا أو خارجيًا في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مع تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى دور القوى الإقليمية والدولية.

أوضح راسل، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج 'من مصر' على قناة صدى القاهرة الإخبارية، أن هذا النزاع لا يحظى بتأييد شعبي واسع داخل الولايات المتحدة، خاصة مع انعكاساته المباشرة على حياة المواطنين، من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتكاليف المعيشة، وهو ما يزيد من حجم الضغوط السياسية على الإدارة الأمريكية من جانب الناخبين، إلى جانب ضغوط الحلفاء والدول العربية. هذه الضغوط المتزايدة تعقد مهمة الإدارة في تحقيق توازن بين المصالح الداخلية والخارجية، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية والسياسية. كما أن التوقعات بشأن تحقيق تقدم سريع في جهود السلام تبدو غير واقعية في ظل تعقيد الأوضاع الميدانية والتباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دور القوى الإقليمية والدولية الأخرى. وتتطلب هذه الجهود صبرًا وجهودًا دبلوماسية مكثفة، فضلاً عن التزام جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار. \أشار راسل إلى أن التحركات الأمريكية داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك التعاون مع دول خليجية مثل البحرين خلال رئاستها لمجلس الأمن، جاءت في إطار محاولة دفع جهود التهدئة، رغم العراقيل التي فرضتها مواقف كل من روسيا والصين باستخدام حق النقض. هذا التعاون الإقليمي والدولي يعكس محاولة الولايات المتحدة لإيجاد حلول سلمية للنزاع، وتقليل التوترات المتصاعدة في المنطقة. ورغم العقبات، تواصل الولايات المتحدة العمل على إيجاد أرضية مشتركة للتفاوض، وذلك من خلال التواصل المستمر مع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى ممارسة الضغوط الدبلوماسية على جميع الأطراف لوقف التصعيد والتوجه نحو الحلول السلمية. كما أن الإدارة الأمريكية تدرك أهمية التعامل مع القضايا الإنسانية والتخفيف من معاناة المدنيين المتضررين من النزاع، وذلك من خلال تقديم الدعم الإنساني والمالي للمنظمات الدولية التي تعمل في المنطقة. \أضاف راسل أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشًا، ويعكس تعقيد المشهد التفاوضي، حيث يعتمد بشكل كبير على مستوى الثقة بين الأطراف، مشددًا على أن تحقيق اختراق حقيقي يتطلب وقتًا وصبرًا وجهود وساطة مستمرة، في ظل صعوبة تلبية كافة المطالب بشكل فوري. وأشار إلى أن هناك تقديرات غير واقعية من جانب إيران بشأن المكاسب الاقتصادية المحتملة، سواء عبر التحكم في حركة الملاحة أو الحصول على موارد إضافية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لن يسمح باستغلال هذه الملفات لفرض أجندات سياسية أحادية. وأوضح أن التوصل إلى حل دائم يتطلب معالجة جميع القضايا العالقة، بما في ذلك القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية، والتأكد من التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الموقعة. كما يجب على جميع الأطراف تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو تقويض جهود السلام





