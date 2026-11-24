تعرف على شروط التصرف في الوحدات السكنية المدعومة قبل انتهاء مدة الحظر السبع سنوات، وإجراءات الاستثناء من صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم التمويل العقاري.

يبحث المستفيدون من مشاريع الإسكان الاجتماعي بدقة شديدة عن الضوابط القانونية التي تنظم بيع الوحدات السكنية المخصصة لهم قبل مرور سبع سنوات كاملة على تاريخ استلام المفاتيح. يسعى هؤلاء المواطنين إلى فهم آليات الحصول على موافقة استثنائية تسمح بالتصرف في الشقة المدعومة قبل انتهاء فترة الحظر المفروضة، في ظل التشديدات التي يفرضها صندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري لحماية الحق العام.

قواعد الحظر ومدة السبع سنوات الإلزامية

يُفرض حظر مطلق على بيع الوحدة السكنية أو التنازل عنها أو نقل ملكيتها لأي طرف آخر لمدة سبعة أعوام تبدأ من لحظة الاستلام الرسمي، وذلك لمنع المضاربة في العقارات المدعومة. لا يجوز للمستفيد تجاوز هذا المنع القانوني إلا من خلال الحصول على موافقة خطية رسمية صادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفقاً للإجراءات والضوابط القانونية المعتمدة والموضوعة للحفاظ على الدعم الموجه للفئات المستحقة.

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تحدد القواعد المنظمة للمشاريع السكنية مسارين واضحين للتصرف في الوحدة السكنية، حيث يمكن للمستفيد الاختيار بين الانتظار حتى انتهاء مدة الحظر الكاملة واستكمال الإجراءات النظامية الروتينية، أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص استثنائي مبكر. يجب على المواطن إدراك أن انتهاء السنوات السبع لا يعني تلقائياً حقه في البيع، بل يظل شرطاً أساسياً هو استكمال الإجراءات الرسمية وتسوية كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه.

آلية الحصول على استثناء مبكر من الحظر

يسمح الصندوق للمستفيد الذي يواجه ظروفاً قاهرة أو خاصة تدفعه للتصرف في العقار قبل انقضاء الفترة المحددة، بالتقدم بطلب رسمي للجنة المختصة لدراسة حالته. تخضع هذه الطلبات للتقييم الفردي الدقيق لكل حالة على حدة للتحقق من توافر الشروط والضوابط القانونية اللازمة، ولا يضمن تقديم الطلب تلقائيًا الحصول على الموافقة أو الاستثناء المطلوب.

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تؤكد الجهات المعنية أن مجرد الرغبة في الانتقال إلى مدينة أخرى أو تغيير محل الإقامة أو الحاجة العاجلة لتوفير سيولة نقدية، لا تشكل أسباباً كافية أو تلقائية لمنح تصريح البيع. تظل الموافقة الرسمية من الجهات المعنية شرطاً صارماً ولا غنى عنه للتصرف في الوحدة قبل الموعد المحدد، مما يعني أن الطلب يبقى محل نظر وقناعة الجهة المختصة.

الإجراءات المطلوبة وتسوية الالتزامات المالية

يتعين على المستفيد الراغب في البيع بعد انتهاء فترة الحظر استيفاء مجموعة من الإجراءات الأساسية، والتي تبدأ بالحصول على الموافقة الكتابية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. تشمل المتطلبات أيضاً استخلاص مخالصة نهائية من جهة التمويل العقاري في حال كان العقار ممولاً، مما يثبت خلو الوحدة من أي أعباء أو ديون مستحقة على المؤجر.

يساهم السداد المعجل للتمويل العقاري في تسوية المديونية المتراكمة على المستفيد والحصول على المخالصة اللازمة، مما يهيئ الظروف المناسبة لاستكمال ملف التصرف في الوحدة. ورغم أن الدفع المبكر يلغي عبء الديون، فإنه لا ينهي سريان فترة الحظر القانونية، حيث يظل على صاحب الوحدة الانتظار حتى اكتمال السنوات السبع أو الحصول على استثناء معتمد.

التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الملكية

عملت هيئة الإسكان الاجتماعي على تفعيل منظومة رقمية متكاملة مرتبطة بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان لتسهيل عمليات التنازل ونقل الملكية. تهدف هذه الخطوات الرقمية إلى تسريع إجراءات الحصول على الموافقات وإزالة التعقيدات البيروقراطية أمام المواطنين، مع الحفاظ على رقابة مشددة تمنع أي مخالفات. تظل الضوابط القانونية سارية المفعول وملزمة لجميع الأطراف، مما يضمن حقوق الدولة والمستفيدين على حد سواء.