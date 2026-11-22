وزارة التربية والتعليم تعلن ضوابط امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي الفني، مع تفاصيل الدرجات، الآليات، والفئات المستهدفة غير المستهدفة بدءاً من 2027.

أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني بشكل رسمي عن الضوابط الدقيقة وآليات التدريس الخاصة بمادة البرمجة و الذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الثانوية الفنية. يأتي هذا الإعلان في ضوء الالتزام التام بأحكام القرار الوزاري رقم 134، والذي يحدد نظام الدراسة والتقييم للمرحلة الثانوية، وذلك مع تطبيق هذه النظم الجديدة اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2026 / 2027.

توزيع درجات البرمجة والذكاء الاصطناعي

تُعد مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي مادة نجاح ورسوب بحتة، ولا تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي للطلاب في المرحلة الثانوية. الدرجة العظمى للمادة هي 100 درجة، في حين أن الدرجة الصغرى للنجاح تبلغ 50 درجة، ويتم تقييم الطلاب وفقاً للخطة الدراسية المقررة من الوزارة.

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يتم توزيع درجات التقييم خلال الفصل الدراسي الواحد من أصل 100 درجة وفق جدول محدد بدقة. يخصص امتحان الفصل الدراسي نسبة 30% من الدرجة الكلية، بينما يحصل الاختبار الشهري الأول على نسبة 15%، واختبار شهري ثاني على نسبة 15% أيضاً. كما تُمنح نسبة 15% لكشكول الحصة والواجبات المنزلية للطلاب لضمان متابعتهم المستمرة.

تتضمن تفاصيل امتحان نهاية الفصل الدراسي الذي يحمل وزن 30% تقسيماً داخلياً حيث يحظى الجزء التحريري بنسبة 20% من الدرجة الكلية، بينما يأتي الجزء العملي عبر منصة الاختبارات بنسبة 10%. يعتمد هذا التقييم على الالتزام الصارم بالمعادلة المنظمة لاحتساب الدرجة وفقاً لعناصر التقييم المحددة في القرار الوزاري الصادر.

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آليات التقييم والفئات المستهدفة

تلتزم جميع المدارس الثانوية الفنية بتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وفقاً للخطة وتوزيع المنهج المعتمد، مع الحرص على عدم استغلال الحصص المخصصة لهذه المادة في تدريس مواد أخرى. يجب التركيز على الجانب العملي والاستفادة القصوى من معامل الحاسب الآلي والإمكانات التكنولوجية المتاحة في كل مدرسة لضمان جودة التعليم.

الفئات الطلابية المستهدفة لدراسة هذه المادة تشمل طلاب الصفوف الأولى بنظام البكالوريا التكنولوجية في مختلف أنواع التعليم الفني، سواء بنظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات، سواء كانوا مستجدين أو مقبليين على الإعادة. تبدأ دراسة هذه المادة لجميع هذه الفئات اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2026 / 2027 لضمان تأهيلهم التقني المبكر.

أما بالنسبة لطلاب الدمج التعليمي، فتُدرس لهم المادة ويتم تقييمهم وفقاً لضوابط خاصة، حيث يتم استثناؤهم من الدخول على المنصة الرقمية ودراسة محتواها المباشر. بدلاً من ذلك، يتم تقييم طلاب الدمج وفقاً لمواصفات ورقة امتحانية مخصصة لهم، وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 27 الصادر في عام 2023، لضمان عدالة التقييم لهم.

هناك فئات طلابية غير مستهدفة بدراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتتمثل في طلاب التعليم الثانوي المهني، سواء في المدارس المهنية أو الملتحقين ببرامج التعليم الثانوي المهني بنظام العامين أو الثلاثة أعوام. كما لا يتم تدريس المادة لطلاب نظام العمال، نظراً لأن هذه الفئة غير مطالبة بالانتظام في الدراسة بالطريقة التقليدية المعتمدة.

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المتابعة وتنفيذ الامتحانات العملية

تتولى إدارات التوجيه العام بالمديريات التعليمية ترشيح موجه مقيم لكل مدرسة ثانوية فنية، نظام السنوات الثلاث، في الفترتين الصباحية والمسائية. يقوم الموجه بمتابعة تدريس المادة وإعداد تقرير يومي بنتائج المتابعة، والذي يُوافى به التوجيه الفني بالمديرية المختص أسبوعياً لضمان جودة التطبيق.

يتولى مستشار البرمجة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى موجهي عموم وموجهي الحاسب الآلي بالتعليم الزراعي والتجاري والفندقي ومشرفي المادة بالتعليم الصناعي في المديريات والإدارات التعليمية مهمة المتابعة الدقيقة. هدفهم الرئيسي هو تنفيذ المادة والتأكد من انتظام تدريسها وفقاً للخطة الدراسية وخريطة توزيع المنهج المعتمدة.

يُعقد الامتحان العملي لنهاية الفصل الدراسي على منصة اليابانية QUREO، وذلك وفقاً للمواعيد التي تحددها الوزارة وتقوم بإرسالها رسمياً. يجب أن تتكون أسئلة امتحان نهاية الفصل الدراسي من 50% أسئلة مقالية و50% أسئلة موضوعية، مع الالتزام بتوزيع المنهج والمواعيد المحددة بدقة.

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على وجوب كتابة درجات الطلاب في السجلات والكشوف المعتمدة والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لها. تم التنبيه على جميع الإدارات والمدارس الثانوية الفنية بالالتزام التام بما ورد في هذه الضوابط ومتابعة التنفيذ بكل دقة، وإبلاغ الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بأي معوقات قد تواجه التنفيذ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.