حطمت طائرة تابعة لأمريكان إيرلاينز مسار عودتها إلى فينيكس بعد إنذار باندلاع حريق في المحرك، وسط تأكيد الشركة على سلامة الركاب وإصلاح العطل الميكانيكي.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية عن عودة طائرة رحلتها رقم 3230 إلى مطار فينيكس سكاي هاربور الدولي في ولاية أريزونا بعد وقت قصير من إقلاعها نحو مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريجون، وذلك عقب تلقي الطاقم إنذاراً طارئاً من جهة المراقبة الجوية يفيد برؤية ألسنة لهب ناتجة عن أحد محركات الطائرة. غادرت الرحلة التي كانت تقل 113 راكباً وخمسة من أفراد الطاقم مطار فينيكس بعد السادسة مساءً يوم الخميس مباشرة، لتبدأ رحلة قصيرة لكنها حافلة بالتوتر قبل أن تعود الآلة العملاقة بأمان إلى مدرج الإقلاع نفسه.

تفاصيل الإنذار الجوي والعطل الميكانيكي

أبلغ مراقبو الحركة الجوية الطيار عبر اللاسلكي في اللحظات الأولى من الرحلة أن طاقم طائرة أخرى، وهي رحلة لشركة سكاي ويست إيرلاينز التي كانت تغادر المطار خلف الطائرة الأمريكية، رصدت ألسنة لهب تتصاعد من أحد محركات الطائرة الأولى، مشيرين إلى احتمالية حدوث تسريب ما في النظام. وبعد تأكيد الطيار لتقريرهم، أبلغ مراقب الحركة الجوية الطيار عن مشكلة هيدروليكية تواجه الطائرة، مما دفع طاقم الرحلة إلى اتخاذ القرار الفوري بالعودة إلى نقطة الانطلاق في فينيكس لضمان سلامة الجميع.

Also read موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وكهرباء الإسماعيلية في كأس مصر والقنوات الناقلة

عند تلك النقطة بالتحديد، أصدر المراقب الجوي تعليماته الصريحة للطيار بالحفاظ على ارتفاع 7000 قدم، مع طلب تأكيد نهائي لرغبة الطاقم في العودة إلى المطار، فرد الطيار بتكرار عبارة "نداء استغاثة" ثلاث مرات للتأكيد على خطورة الموقف، ليتمكن المراقب من منح التصريح للطائرة بالعودة والهبوط، وهو ما تم تنفيذه بنجاح بعد ثلاث دقائق فقط من إصدار التعليمات.

تأكيد السلامة والرد الرسمي من الشركة

أكد المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأمريكية في بيان صحفي مفصل أن الحادث كان ناجماً عن مشكلة ميكانيكية دقيقة، وشدد بشكل قاطع على عدم وجود أي دليل مادي أو بصري على وقوع حريق فعلي في المحرك، مشيراً إلى أن الطائرة هبطت بسلام تام وتوجهت إلى البوابة بقوتها الذاتية دون الحاجة إلى أي سحب أو تدخل طارئ خارجي. وأوضحت الشركة أن الطائرة تم إخراجها من الخدمة فوراً لتخضع لفحص دقيق من قبل فريق الصيانة المتخصص، بينما نزل الركاب من الطائرة بشكل طبيعي وبكل هدوء.

Advertisement

وأضاف المتحدث أن الشركة ستغادر مجدداً هذا المساء على متن طائرة جديدة تعوض الرحلة الملغاة، معربين عن اعتذارهم العميق لعملائهم عن الاضطراب الذي طرأ على خطط سفرهم، ومذكرين بأن السلامة تظل أولويتهم القصوى، مع تشجيعهم المستمر لأعضاء الفريق على احترافيتهم العالية في التعامل مع المواقف الطارئة. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو مضاعفات صحية لدى الركاب أو أفراد الطاقم الخمسة الذين كانوا على متن الرحلة.

تحليل التسريب الهيدروليكي والآثار المترتبة

رغم عدم وضوح السبب الدقيق لحدوث الشرارة أو الدخان الذي أبلغ عنه مراقبو الطيران، فإن تقارير الطيارين تشير بشكل قوي إلى تسرب السائل الهيدروليكي الذي يستخدم في تحريك مكونات الطائرة الحيوية، بما في ذلك معدات الهبوط والفرامل، وهو ما قد يفسر الإنذار الظاهري باللهب الذي رآه طاقم الطائرة الإقليمية. ويبدو أن تسرب هذا السائل تحت الضغط العالي على ارتفاعات معينة أو سرعات محددة أدى إلى اشتعاله لمجرد احتكاكه بالهواء أو أجزاء المحرك الساخنة، مما خلق انطباعاً خاطئاً بوجود حريق حقيقي.

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة فقط من حالة طوارئ مشابهة شهدت اضطرار طائرة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، والتي كانت تقل السيناتور آشلي مودي من ولاية فلوريدا، إلى الهبوط الاضطراري في أورلاندو عندما توقف محرك الطائرة في الجو أثناء رحلة رقم 496 من تامبا إلى واشنطن العاصمة، حيث كان على متن تلك الرحلة 178 راكباً.

سياق الحوادث السابقة والتزامات السلامة

كان السيناتور آشلي مودي على متن تلك الرحلة يوم الاثنين الماضي، عندما اضطر الطيار إلى تحويل مسار الطائرة التي كانت تقل الركاب إلى أورلاندو للهبوط الاضطراري، وذلك وسط تسجيلات مرعبة تظهر كيفية تعامل الطيار مع الموقف داخل قمرة قيادة طائرة بوينج 737-800، حيث يمكن سماعه وهو يعلن حالة الطوارئ وطلب الإذن بإيقاف المحرك الأيسر والعودة إلى مدرج طويل في أورلاندو. هبطت الطائرة بسلام في أورلاندو حوالي الساعة الثالثة مساءً، لكن السيناتور غابت عن جلسات التصويت في مجلس الشيوخ يوم الاثنين.

Advertisement

تشير هذه السلسلة من الحوادث المتقاربة زمنياً إلى ضرورة مراجعة صارمة لإجراءات الفحص والصيانة في أسطول الخطوط الجوية الأمريكية، خاصة وأن سلامة الركاب تعتمد بشكل كلي على كفاءة الأنظمة الهيدروليكية والميكانيكية للحافلات الجوية. وتظل الشركة ملتزمة بتوفير بديل فوري للمسافرين المتأثرين، مع ضمان خضوع جميع الطائرات التي ظهرت عليها مؤشرات عطل مشابهة لفحوصات شاملة قبل العودة للطيران مجدداً، لتجنب أي طوارئ مستقبلية قد تؤثر على شبكة النقل الجوي بأكملها.