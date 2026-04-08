طارق فهمي: تناقضات أمريكية وتصاعد التوتر في المنطقة

يسلط الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، الضوء على التناقضات في الخطاب السياسي الأمريكي، محذرًا من تصاعد التوتر في المنطقة. يتناول فهمي التطورات في لبنان، الخلافات الداخلية الإسرائيلية، وإمكانية الرد الإيراني، مع التركيز على ضرورة التدخل الأمريكي لضبط الأوضاع.

صرح الدكتور طارق فهمي ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بوجود تناقضات ملحوظة في الخطاب السياسي الأمريكي خلال الآونة الأخيرة. وأوضح أن الإعلان عن اتفاق تهدئة، على الرغم من أهميته الشكلية، لا يمثل سوى خطوة أولية، وأن الأهم هو ترجمة هذه التصريحات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، وذلك بهدف تخفيف التوتر المتصاعد الذي يلف المشهد السياسي في المنطقة ، والذي يشمل أطرافًا رئيسية مثل الولايات المتحدة و إسرائيل و إيران .

يعتقد الدكتور فهمي أن التهدئة الحقيقية تتطلب أكثر من مجرد إعلانات؛ بل تتطلب تحركات عملية تضمن وقف التصعيد وتجنب أي تصرفات من شأنها تأجيج الصراع. وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لجهود دبلوماسية مكثفة وجهود الوساطة لضمان استقرار الأوضاع والتوصل إلى حلول مستدامة. علاوة على ذلك، حذر الدكتور فهمي من خطورة الوضع في لبنان، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تقتصر على المناطق المحددة بل توسعت لتشمل نطاقًا أوسع، مما يزيد من احتمالية تصاعد الصراع. هذه التوسعات تثير قلقًا بالغًا بشأن إمكانية شن عملية برية شاملة، وهو ما يهدد بتعقيد الأزمة وتوسيع نطاقها بشكل كبير. وبينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، يرى الدكتور فهمي أن هناك حاجة ملحة إلى التدخل الدولي للحد من العنف وحماية المدنيين. كما أشار إلى أن هناك خلافات داخلية إسرائيلية تؤثر على مسار الأحداث، حيث يعبر يائير لابيد عن استعداده لتعطيل التوافق السياسي، مما قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار. ويبرز هذا الانقسام الداخلي مدى تعقيد الوضع السياسي في إسرائيل، وكيف يؤثر على قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية والإقليمية. في هذا السياق، تواجه السياسة الأمريكية انتقادات حادة، مما يضع إسرائيل في موقف حرج، يجعلها تبدو وحيدة في المواجهة. من جهة أخرى، يرى الدكتور فهمي أن هناك تركيزًا على أهداف أخرى، بما في ذلك المنشآت النووية الإيرانية ومحاولة الحصول على مخزون اليورانيوم المخصب. هذا التوجه يثير تساؤلات حول أهداف إسرائيل الحقيقية ومدى رغبتها في تصعيد المواجهة. بالإضافة إلى ذلك، حذر الدكتور فهمي من رد محتمل من إيران على الهجمات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذا الرد قد يكون مباشرًا، مما يزيد من احتمالية تصاعد الأحداث بشكل كبير. وأكد على أهمية التدخل الأمريكي المباشر، وخاصة من الرئيس، للسيطرة على الأوضاع ومنع أي انتهاكات للاتفاقيات القائمة. واختتم الدكتور فهمي تحليله بالتأكيد على أن الوضع في المنطقة يزداد تعقيدًا بسبب التداخل بين الجوانب العسكرية والسياسية، مما يستدعي حلولًا شاملة تتجاوز مجرد البيانات والتصريحات





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines