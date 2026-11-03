طارق الشناوي يحسم معركتي رمضان: الشاشة تحسم لا الدعاية

يؤكد الناقد الفني طارق الشناوي أن نجاح مسلسلات رمضان 2027 يعتمد على المحتوى المقدم، مستبعداً تأثير الدعاية المسبقة أو التنافس الكلامي بين محمد رمضان وأحمد العوضي.

يعتبر الناقد الفني البارز طارق الشناوي أن التوقعات والمحاولات الإعلامية للتنبؤ بنجاح الأعمال الفنية خلال الموسم القادم هي خطوات عشوائية لا تعكس الواقع الفني الحقيقي، موضحاً أن الجمهور هو المرجع الوحيد والأخير في تقييم جودة الإنتاجات الدرامية المنتظرة.

تأتي تصريحات طارق الشناوي هذه في إطار الاستعدادات الكثيفة التي تخوضها النجوم الكبار للمنافسة الشرسة على استقطاب اهتمام المشاهدين، حيث تركز الأنظار على المعركة المرتقبة بين نجمي الدراما محمد رمضان وأحمد العوضي، الذين يبدوان جاهزين لخوض غمار موسم درامي متسلسل ومكثف في رمضان 2027.

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رفض الشناوي للدعاية المسبقة

يؤكد طارق الشناوي بشكل قاطع أن الحكم على قيمة وإتقان الأعمال الفنية لا يمكن أبداً أن يتم من خلال الاستعراضات الإعلامية أو الحملات الدعائية المكثفة التي تسبق طرح العمل، بل إن المؤشر الحقيقي والدقيق للنجاح يكمن حصراً في ما يقدمه النجمان فعلياً على الشاشة خلال عرض المسلسلات.

ويشير الخبير الفني إلى أن أي محاولة لافتعال معركة إعلامية أو جدال كلامي بين محمد رمضان وأحمد العوضي لن تحقق لأي منهما مكاسب واضحة أو نهائية على المدى الطويل، موضحاً أن مثل هذه التحركات الإعلامية قد تثير الفضوللفتة قصيرة للانتباه إلى العملين معاً، لكنها لا تضمن النجاح المستدام.

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تجربة العام الماضي كمرجع

يستحضر الناقد الفني ذاكرته مع الأحداث الماضية، مذكراً بأن الفنان أحمد العوضي سبق له أن اتبع أسلوباً مشابهاً في حشد الدعم والمنافسة خلال الموسم الرمضي الماضي، حين كانت المنافسة تدور بشكل حاد بينه وبين كل من الفنانين عمرو سعد ومحمد إمام في سباق شديد الحماس.

ويوضح طارق الشناوي أن التقييم الفني الحقيقي والدقيق للأعمال لا يظهر جلياً ولا يمكن قياسه بدقة إلا عندما تبدأ الشاشات في عرض الحلقات، مشدداً على أن الدعاية السابقة لا تكفي وحدها لضمان بقاء الجمهور متابعاً للعمل الفني حتى نهايته، مما يجعل العرض الفعلي هو المعيار الحقيقي.

الجمهور هو الحكم النهائي

يعتبر الناقد أن ما سيحسم معركة النجاح الحقيقية في موسم رمضان 2027 هو بشكل قاطع وما سيراه الناس بأنفسهم على الشاشة، وليس ما يقوله كل نجم عن عمله الفني أو حتى طريقة محاولته للنيل من أعمال المنافس عبر تصريحات سابقة، مما يعطي أولوية مطلقة للمحتوى على الحشو الإعلامي.

وتختتم تصريحات طارق الشناوي بالتأكيد الراسخ على أن الحكم النهائي والمستقر سيكون فقط من خلال قياس مستوى جودة الأعمال الفنية المقدمة، بالإضافة إلى قياس رد فعل المشاهدين الفعلي والتفاعل المجتمعي بعد انتهاء عرض الحلقات، وليس من خلال سباق التنافس الكلامي الذي يسبق انطلاق الموسم الرسمي.