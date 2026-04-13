طارق النهري يكشف كواليس المداح 6: أصعب المشاهد كادت تودي بحياته

في حوار خاص، يتحدث الفنان طارق النهري عن تجربته في مسلسل المداح 6، ويسلط الضوء على المشاهد الصعبة التي واجهته، وتأثير أجواء التصوير على صحته، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الناجح.

كشف الفنان طارق النهري عن كواليس مشاركته في الجزء السادس من مسلسل المداح 6 ، متحدثًا عن أصعب المشاهد التي واجهته خلال ال تصوير ، والتي كادت تتسبب له في أزمة صحية حقيقية بسبب كثافة الدخان المتصاعدة. وخلال ندوة خاصة بموقع صدى البلد، أوضح النهري، الذي جسد شخصية الحاج صالح ضمن أحداث ال مسلسل ، أن مشهد وفاته داخل مكتبه نتيجة الاختناق بالدخان كان من أصعب المشاهد على الإطلاق، معربًا عن أنه شعر بالفعل بالاختناق الشديد أثناء ال تصوير لدرجة أنه كاد يفقد وعيه.

وتابع الفنان: 'كنت على وشك الموت بجد بسبب الدخان الكثيف الذي ملأ المكان، ولقد بذل فريق العمل قصارى جهده لتوفير كل سبل الأمان، لكن المشهد كان يتطلب هذه الأجواء لخلق واقعية أكبر'. وأضاف: 'التصوير كان شاقًا، لكنه كان تجربة رائعة بفضل التعاون بين جميع أفراد فريق العمل، وروح الفريق السائدة التي انعكست بالإيجاب على جودة العمل النهائي'. وعبر طارق النهري عن مدى سعادته بالمشاركة في مسلسل المداح 6، مؤكدًا أن أجواء التصوير كانت إيجابية ومليئة بالتعاون والاحترافية بين جميع أفراد فريق العمل، من ممثلين وفنيين وتقنيين. وأشار إلى أن هذا التعاون الوثيق هو ما ساهم في نجاح المسلسل وتحقيق أصداء واسعة في أوساط الجمهور. وأشاد الفنان بالجهود المبذولة من قبل المخرج أحمد سمير فرج، وفريق الإضاءة والديكور، الذين عملوا بجد لتقديم عمل فني متكامل يجمع بين الإثارة والتشويق والعناصر الروحانية التي تميز بها المسلسل على مدار أجزائه السابقة. كما أثنى النهري على النص المتميز الذي كتبه أمين جمال وشركائه، والذي حافظ على مستوى الإبداع والتشويق الذي اعتاده الجمهور. وأوضح أن شخصية الحاج صالح التي جسدها كانت تحمل الكثير من التحديات النفسية والجسدية، مما جعله يبذل أقصى ما لديه من طاقة لإتقان الدور وتقديمه بالشكل الذي يرضي الجمهور. وشدد على أن نجاح المسلسل يعود في المقام الأول إلى القصة الجيدة والإخراج المتقن والأداء التمثيلي المتميز من جميع المشاركين. ويشارك في بطولة مسلسل المداح 6 نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، على رأسهم حمادة هلال، الذي يجسد شخصية صابر المداح، وهبة مجدي، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وحمزة العيلي، ومفيد عاشور، وعلاء مرسي، وخالد أنور، وعفاف رشاد، وجمال عبد الناصر، وفاتن سعيد. المسلسل من تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج. و يواصل المسلسل تقديم أجواء الإثارة والتشويق التي تميز بها في أجزائه السابقة، حيث تدور أحداثه في إطار من الغموض والصراع مع العالم الخفي، ويواجه صابر المداح تحديات متصاعدة مع قوى الشر، في حبكة درامية تجمع بين الدراما والتشويق والعناصر الروحانية. هذا المزيج الفريد جعل من المداح واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، محققًا نجاحًا كبيرًا على مستوى النقاد والجمهور على حد سواء. المسلسل يطرح قضايا إنسانية عميقة من خلال قصة مشوقة ومثيرة، مما يجعله عملًا فنيًا متكاملًا يجمع بين المتعة الفنية والمعالجة الدرامية الهادفة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines