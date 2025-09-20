طارق يحيى: الزمالك يقدم مستوى جيدًا.. واللاعبون يستحقون الإشادة

أكد نجم الكرة المصرية السابق طارق يحيى على الأداء المتميز لنادي الزمالك هذا الموسم، مشيدًا باللاعبين والجهاز الفني، وموجهًا رسائل دعم للجماهير.

أكد طارق يحيى ، نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية، على الأداء المتميز الذي يقدمه نادي الزمالك منذ انطلاق الموسم الحالي. وأشار يحيى إلى أن الفريق، على الرغم من بعض التخوفات التي صاحبت التشكيلة الجديدة والتعاقدات التي تمت، إلا أنه يظهر مستوى جيدًا ومبشرًا. وأضاف أن على لاعبي الزمالك التحلي بالطموح والرغبة في المنافسة حتى النهاية، والسعي نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

كما وجه حديثه إلى جمهور النادي، طالبًا منهم الدعم المستمر للاعبين، وحثهم على البقاء خلف الفريق في كل الظروف. وأكد على أهمية أن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية وأن يلبوا تطلعات الجماهير. وشدد على ضرورة العمل الجاد والمثابرة لتحقيق النجاح. تحدث يحيى عن بعض التفاصيل المتعلقة بالفريق، حيث أوضح أن عمر جابر، لاعب الزمالك، تعرض لالتواء في القدم ولكنه في طريقه للتعافي بشكل كبير، ومن المتوقع مشاركته في لقاء الجونة القادم، وذلك بناءً على التقارير الطبية. وأشاد يحيى بقدرات جابر، مؤكدًا على أنه لاعب يستحق الإشادة والتقدير. كما تطرق إلى اللاعب أحمد ربيع، الذي انضم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحًا أنه شارك في جزء من التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، وأنه سيتم تجهيزه بقوة للمواجهات القادمة. وأعرب عن تمنياته للاعب بالتوفيق والنجاح في مشواره مع الفريق. وفي سياق متصل، أشار يحيى إلى حالة اللاعب شيكو بانزا، موضحًا أنه يشعر بالاستياء لعدم حصوله على مستحقاته المالية حتى الآن. وأكد على أن بانزا لاعب محترف وليس من أبناء النادي، وأشار إلى أن الزمالك قام بصرف مكافآت الفوز في المباريات الأخيرة، وأنه سيعمل على صرف دفعة من المستحقات المتأخرة للاعبين خلال الأيام القادمة. وأكد يحيى على أن الزمالك يبذل قصارى جهده للتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهه، وأن اللاعبين يستحقون الإشادة على أدائهم وجهودهم. كما أشاد بالدور الذي يلعبه الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا في قيادة الفريق. \واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة يومين استعدادًا لمواجهة الجونة، وأن الفريق سيعود إلى التدريبات يوم الأحد. وأكد على أهمية الاستعداد الجيد للمباريات القادمة، والعمل على تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الانتصارات. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الزمالك، متمنيًا للفريق التوفيق والنجاح في جميع المسابقات. وشدد على أهمية التكاتف والتعاون بين جميع أفراد الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة. ووجه رسالة إلى جمهور الزمالك، طالبًا منهم الاستمرار في دعم الفريق، والتعبير عن حبهم للنادي في كل الأوقات. وأكد على أن جمهور الزمالك هو السند الحقيقي للفريق، وأن دعمهم المستمر يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين. كما أشار إلى أن الزمالك يمتلك تاريخًا عريقًا، وأن الفريق يسعى جاهدًا لإضافة المزيد من الإنجازات إلى هذا التاريخ. وأكد على أن الزمالك يمثل قيمة كبيرة في كرة القدم المصرية، وأن الفريق يسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهيره. وشدد على أهمية العمل الجماعي والروح الرياضية في تحقيق النجاح. وأشار إلى أن الزمالك يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ من المهارة والاحترافية، وأنهم قادرون على تحقيق الفوز في جميع المباريات. وأكد على أن الزمالك يسعى دائمًا إلى تطوير مستوى الفريق، والارتقاء به إلى أعلى المستويات. وشدد على أن الزمالك يمثل فخرًا لمصر، وأن الفريق سيبذل قصارى جهده لتمثيل مصر في جميع المحافل الدولية بأفضل صورة. \وفي سياق متصل، تحدث يحيى عن أهمية الاستقرار الفني والإداري في تحقيق النجاح. وأكد على أن الزمالك يسعى جاهدًا لتحقيق هذا الاستقرار، من خلال الحفاظ على الجهاز الفني والإداري الحالي، وتوفير كافة الإمكانيات للاعبين. وأشار إلى أن الزمالك يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين، حيث يعمل على اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها لتكون نواة للفريق الأول في المستقبل. وأكد على أن الزمالك يحرص على بناء علاقات قوية مع الأندية الأخرى، من خلال تبادل الخبرات وإقامة المباريات الودية. وأشار إلى أن الزمالك يشارك بفاعلية في جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية، حيث يحرص على تقديم الدعم للمجتمع والمشاركة في الفعاليات المختلفة. وأكد على أن الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وأن الجمهور هو الداعم الأول للفريق. وشدد على أهمية التواصل المستمر مع الجمهور، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وأشار إلى أن الزمالك يسعى دائمًا إلى تحقيق التوازن بين الجانب الرياضي والجانب المالي، من خلال إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق الأرباح. وأكد على أن الزمالك يلتزم بالقوانين واللوائح، ويسعى إلى تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع تعاملاته. وأشار إلى أن الزمالك يمثل رمزًا للوحدة الوطنية، حيث يضم لاعبين من مختلف الجنسيات والأعراق، ويعمل على نشر قيم التسامح والمحبة. وأكد على أن الزمالك يسعى دائمًا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، وأن الفريق يمتلك الإرادة والعزيمة لتحقيق هذه الأهداف





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

الزمالك طارق يحيى الدوري المصري عمر جابر شيكو بانزا

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين