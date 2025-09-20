طارق يحيى يكشف عن غياب زيزو وعودة عاشور، وتحديات الأهلي القادمة

كشف طارق يحيى، نجم الكرة المصرية السابق، عن تفاصيل هامة تخص النادي الأهلي، منها غياب زيزو عن مباراة حرس الحدود، وموعد عودة إمام عاشور، بالإضافة إلى موقف إدارة النادي من وكيل أعمال عاشور، والتحديات التي تواجه الفريق.

كشف النجم المصري السابق ومقدم برنامج 'بلس 90' عبر قناة النهار الفضائية، طارق يحيى ، عن تفاصيل هامة تخص النادي الأهلي ونجومه. فقد صرح يحيى بأن أحمد سيد زيزو ، لاعب الأهلي ، لن يتمكن من المشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام حرس الحدود . وأوضح أن اللاعب لا يزال يمر ببرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بهدف التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكد يحيى أن زيزو سيخضع لفحص طبي جديد في يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، والتي تعتبر من أهم مباريات الموسم الكروي المصري.\كما تطرق طارق يحيى إلى التطورات المتعلقة بإصابة إمام عاشور، مشيرًا إلى أن اللاعب سيعود للانتظام في تدريبات الأهلي مع بداية شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. وأضاف يحيى أن عودة عاشور للمشاركة الفعلية في المباريات لن تكون قبل مرور شهر كامل من تاريخ عودته للتدريبات، حيث يحتاج اللاعب إلى فترة إضافية لاستعادة لياقته البدنية والفنية الكاملة. وتحدث يحيى عن موقف إدارة النادي الأهلي من وكيل أعمال إمام عاشور، حيث أكد أن إدارة النادي رفضت الدخول في أي جلسات مباشرة مع آدم وطني، وكيل أعمال اللاعب. وأوضح أن موقف الأهلي واضح، وهو عدم التفاوض مع الوكيل، ولكنه في نفس الوقت لم يغلق الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب عن الفريق. وأشار يحيى إلى أن الأهلي ترك المجال مفتوحًا أمام وكيل أعمال عاشور لتقديم أي عروض رسمية من أندية خارجية أو محلية، وأوضح أن الإدارة ستقوم بدراسة هذه العروض بعناية فائقة في حال وصولها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مصلحة النادي واللاعب على حد سواء.\بهذا، يواجه النادي الأهلي تحديات متعددة في هذه الفترة. فبالإضافة إلى غياب عناصر مؤثرة مثل زيزو وعاشور، يواجه النادي أيضًا ملفات إدارية معقدة تتعلق بعقود اللاعبين ومستقبلهم داخل الفريق. هذا الوضع يجعل المرحلة المقبلة بالغة الأهمية والحساسية، خاصة مع اقتراب موعد مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، والتي يسعى فيها الفريق لاستعادة التوازن وتحقيق نتائج إيجابية. يعتمد نجاح الأهلي في هذه المرحلة على عدة عوامل، بما في ذلك قدرة الجهاز الفني على التعامل مع الإصابات والغيابات، وفاعلية الإدارة في إدارة ملفات اللاعبين، بالإضافة إلى الأداء القوي للاعبين المتاحين. يتوقع الجمهور الأهلاوي الكثير من فريقهم، ويتطلعون إلى تحقيق الفوز في المباريات القادمة، وتقديم أداء يليق بسمعة النادي العريق. يترقب الجميع ما ستسفر عنه الأيام القادمة، وما إذا كان الأهلي سيتمكن من تجاوز هذه التحديات والعودة أقوى من أي وقت مضى





