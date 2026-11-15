طارق جويلي يعلن خطة تطوير مترو الأنفاق وتوريد 55 قطارا جديدا

رئيس هيئة الأنفاق يكشف عن توريد 55 قطارا للخط الأول وإعادة تأهيل 23 آخرين، مع استكمال حفر الخط الرابع وعودة الهرم لحالته الطبيعية.

أعلن الدكتور المهندس طارق جويلي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، عن انطلاق خطة شاملة لتطوير الخط الأول ل مترو الأنفاق ، والتي تستهدف تحديث المنظومة بالكامل وليس فقط استبدال العربات القديمة، وذلك بهدف رفع كفاءة التشغيل وتلبية الزيادة المتنامية في أعداد الركاب. وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يُدار باعتباره تحديثا استراتيجيا شاملا يشمل تحديث البنية التحتية وتشغيل الأسطول، مما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تفاصيل توريد القطارات الجديدة للخط الأول

تهدف الخطة الاستراتيجية التي أعلن عنها رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى توريد 55 قطارا جديدا بالكامل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 23 قطارا من الأسطول الحالي الذي يعاني من تدهور في بعض أجزائه، ليصل إجمالي عدد القطارات الحديثة والجاهزة للعمل إلى نحو 75 قطارا. ويشمل هذا التحديث استبدال وتحسين القطارات التي وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي لبعض أعمالها الصيانة، بما يضمن استمرارية الحركة وسلامة النقل العام على امتداد الخط.

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الجدول الزمني للوصول الأولي للقطارات

كشف الدكتور طارق جويلي عن الجدول الزمني الدقيق لتوزيع القطارات الجديدة، حيث سيصل أول دفعة مكونة من 6 قطارات بنهاية العام الجاري، تليها دفعة أخرى تضم 15 قطارا إضافيا بحلول منتصف عام 2027. وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق إلى أن الخطة النهائية تستكمل بتسليم كامل الأسطول الجديد والمحدث بنهاية عام 2028، بما يدعم تشغيل الخط الأول وامتداده المستقبلي إلى شبين القناطر، ويعزز قدرة الشبكة على الاستيعاب.

موقعي التشغيل وإعادة تأهيل القاطرات

يُذكر أن الخط الأول الممتد من حلوان إلى المرج الجديدة، بطول إجمالي يصل إلى 44 كيلومترا، ينقل يوميا نحو مليون و100 ألف راكب، ويضم حاليا 48 قطارا، منها 20 قطارا مكيفا. وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن إعادة تأهيل الـ 23 قطارا المتبقية تتم بالتعاون مع شركة CAF الإسبانية المتخصصة، وذلك بعد تقييم فني دقيق أثبت حاجة هذه القاطرات لتحديث شامل رفع كفاءتها وملاءمتها للتشغيل الحديث داخل الأنفاق.

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تقدم أعمال الحفر في الخط الرابع

في سياق متصل بمشاريع البنية التحتية، أكد رئيس هيئة الأنفاق أن أعمال الحفر في المرحلة الممتدة من حدائق الأشجار إلى محطة المساحة، والتي تضم 12 محطة، تشهد تقدما ملموسا وسرعة في الإنجاز. وأشارت البيانات الفنية إلى انتهاء ثلاث ماكينات حفر عملاقة من مهامها، مع استمرار عمل ماكينة الحفر الرابعة التابعة لشركة بتروجت، التي من المقرر أن تكمل أعمالها خلال الفترة من 25 إلى 28 من الشهر الجاري.

تأثير المشروع على حركة المرور

وبمجرد الانتهاء من جميع أعمال الحفر وتشغيل المحطات الجديدة، سيبدأ العمل على إعادة الشارع إلى أصله وتحسين كفاءة شارع الهرم بشكل كامل، مما يتيح عودة حركة المرور إلى طبيعتها السابقة. وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن هذا التحسن سيساهم بشكل كبير في زيادة السيولة المرورية بالمنطقة بعد الانتهاء من كافة الأعمال المرتبطة بتنفيذ محطات المترو تحت الأرض، مما يخفف الضغط عن الطرق السطحية.