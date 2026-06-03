طاقة عربية تحقق قفزة في الأرباح بنسبة 65% خلال الربع الأول من 2026 بدعم من أداء جميع القطاعات

كشفت مجموعة طاقة عربية عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربحبنسبة 65% ليصل إلى 225 مليون جنيه، مع نمو الإيرادات المجمعة 33% إلى 7.128 مليون جنيه. ويرجع هذا الأداء المتميز إلى تحول نتائج التمويل إلى صافي إيراد بفضل انخفاض أسعار الفائدة وإدارة خزينة فعالة، بالإضافة إلى Contributing crescimento em todos os setores de negócios: Petróleo, Gás, Eletricidade e Água. وواصل القطاع الأكبر (البترول) تحقيق نمو سنوي 37%، بينما سجلت الكهرباء والغاز والمياه زيادات ملحوظة، مع توسع كبير في قدرة قطاع المياه.

حققت مجموعة طاقة عربية أداءً مالياً استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث قفز صافي أرباح ها بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس رسوخ الهيكل التشغيلي المتكامل للشركة وقدرتها على تحقيق نمو أعلى وأكثر استدامة. și تحول نتائج التمويل إلى صافي إيراد، مدفوعاً بانخفاض أسعار الفائدة بنسبة 8% وتطبيق إدارة خزينة استباقية ساهمت في تعظيم إيرادات الفوائد وإعادة تشكيل هيكل ال أرباح بشكل أكثر متانة.

وسجلت المجموعة إيرادات مجمعة بلغت 7.128 مليون جنيه مصري، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 550 مليون جنيه، بينما بلغ صافي الربح 225 مليون جنيه، وهو ما يبرز كفاءة التنفيذ والانضباط في إدارة التكاليف. وتواصل جميع قطاعات الأعمال الأربعة مساهمتها في هذا الأداء القوي: البترول والغاز والكهرباء والمياه. uk الله وقد شكل قطاع البترول المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات، مساهماً بنحو 64% من الإجمالي، وإيرادته 4.546 مليون جنيه بنمو سنوي 37%، مدعوماً بزيادة في كميات المبيعات وافتتاح ثلاث محطات جديدة ليرتفع إجمالي المحطات إلى 72.

وواصل قطاع الكهرباء نموه بإيرادات 930.5 مليون جنيه بزيادة 12%، نتيجة ارتفاع كميات التوزيع عبر الشرائح المختلفة، ومن المتوقع أن يكون للتعريفة الكهربائية الجديدة أثر إيجابي مستقبلي. وفي قطاع الغاز، بلغت الإيرادات 1.599 مليون جنيه بنمو 31%، مدفوعاً بتوسع مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة حياة كريمة وزيادة استهلاك الفنادق بالغردقة، مع نمو في نشاط الغاز الطبيعي المضغوط محلياً بنسبة 14.3% وإقليمياً في أفريقيا بنسبة 39%.

أما قطاع المياه فحقق نمواً استثنائياً في كميات المياه المعالجة بنسبة 155.7%، بعد زيادة الطاقة التشغيلية اليومية إلى 38,850 متراً مكعباً، مما يعزز دوره كمحرك مستدام للنمو طويل الأجل. وتؤكد هذه النتائج متانة النموذج التشغيلي المتكامل للمجموعة وقدرتها على استغلال الفرص في السوق المحلية والإقليمية، مع توقعات بتحسين مستمر في جودة الإيرادات والقيمة للمساهمين





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