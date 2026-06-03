طالب الزقازيق المتهم باستدراج فتيات عبر السوشيال ميديا يواجه إجراءات قانونية

وزارة الداخلية تكشف عن واقعة استدراج طالب لفتيات عبر مواقع التواصل وتصويرهن في شقته دون ابتزاز، وتوضح الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية والقضائية لضبط المتهم وتعزيز التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية.

قامت وزارة الداخلية ، في بيان رسمي صادر عنها، بالكشف عن تفاصيل قضية تورط طالب من مدينة الزقازيق في ممارسة سلوكيات مخلة بالآداب العامة، حيث تم رفع لائحة توقيف ضده بعد أن اعترف بأنه استدرج فتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ودعاهن إلى الشقة التي يسكن فيها، ثم قام بتصويرهن بموافقتهن دون أن يمارس أي شكل من أشكال الابتزاز.

يأتي هذا الكشف في إطار الجهود المتواصلة للجهات الأمنية لكشف وتحييد جميع أشكال الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الفئات الضعيفة، خاصةً الفتيات الشابات، وإحالة المتهمين إلى القضاء لمحاسبتهم. وشهدت التحقيقات الأمنية تدقيقاً دقيقاً للمواد المتوفرة على هاتف المتهم، البالغ من العمر تسعة عشر عاماً، حيث أظهر الفحص وجود رسائل ومقاطع فيديو تثبت توجيه الدعوات للفتيات عبر تطبيقات التواصل الجماعي، وتحديد موعد لقاء في مسكنه.

وعند استجواب المتهم، أقر بصحته ما تم عرضه عليه، مؤكدًا أن اللقاءات تمت بموافقة الفتيات وأنه لم يمارس أي ضغط أو تهديد لهن، بل كان الهدف من التصوير هو توثيق اللحظات بدعواها الشخصية، غير أنه لم يتوقع عواقب قانونية لتصرفاته. وعقب جمع الأدلة والشهادات، تولت النيابة العامة المتابعة القضائية للملف، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وشملت توقيفه وإحالته إلى التحقيقات الجنائية المتخصصة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات لا تمثل إلا جزءاً من مسار أوسع لضبط ومعاقبة الأفراد الذين يستغلون التكنولوجيا في ارتكاب جرائم أخلاقية، كما دعت إلى توعية المجتمع بخطورة الانخراط في مثل هذه السلوكيات، وحثت كل من يملك معلومات عن مثل هذه الجرائم على الإبلاغ الفوري للجهات المختصة، لتجنب تكرار مثل هذه الوقائع. وفي سياق متصل، أشارت وزارة الداخلية إلى سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تم تنفيذها في مناطق مختلفة من الجمهورية، شملت القبض على سائقين نقل استعرضوا بسياراتهم على طريق القاهرة‑الإسكندرية الزراعي، والقبض على صانعة محتوى مخالف في الجيزة، بالإضافة إلى حبس أربعة متهمين كانت جرائمهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار برنامج شامل لتعزيز الأمن العام ومكافحة الظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمع





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