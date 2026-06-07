طالب ثانوي يقتل اثنين من أفراد عائلته ويصيب أربعة آخرين في دمياط بسبب خلافات على الميراث

في حادث مأساوي بشع، أقدم طالب ثانوي على إطلاق النار على أفراد عائلته بقرية سيف الدين في دمياط، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين، على خلفية خلافات حول الإرث.

في حادث مأساوي هز قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، فوجئ الأهالي في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بدوي طلقات نارية اخترقت سكون الليل، صادرة من منزل عائلة الشامي.

وبعد التحريات الأولية، تبيّن أن الطالب بالمرحلة الثانوية محمد الشامي أطلق النار بشكل عشوائي باستخدام سلاح آلي على أفراد عائلته، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، بينهم حالات في حالة حرجة. ووفقًا للمعلومات، تعود الواقعة إلى خلافات أسرية حول قضايا الميراث. وقد أطلق المتهم النيران بكثافة داخل المنزل ثم فر هاربًا، مما أثار حالة من الصدمة والذهول بين الأهالي الذين حاولوا ملاحقته.

وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط إجراءات مكثفة لتتبع الجاني، وتمكنت من القبض عليه في منطقة الإسكندرية الجديدة بمركز فارسكور، بعد هروبه بسيارة ملاكي وبحوزته السلاح المستخدم. وتم transfer المتهم إلى مركز الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل الأجهزة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث بالكامل. ت fato الحادث إلى وفاة كل من السيد الشامي وابنته ألفت السيد الشامي، بينما أصيب عمر الشامي وعبد الرحمن عمر الشامي ومحمد عمر الشامي وأحمد السيد الشامي بإصابات متنوعة.

وقد شهدت المنطقة حالة من الاستنفار الأمني بعد الحادث، وانتشرت قوات الشرطة لتأمين المنطقة وضبط الجاني. وعبر الأهالي عن صدمتهم من الحادث، مؤكدين أن العائلة كانت تعيش في سلام قبل هذه الليلة المأساوية، مشيرين إلى أن الخلافات على الميراث كانت达标ت على مدى فترة ولكن لم تتوقع أن تصل إلى هذا الحد. وتواصل أجهزة التحقيق جمع الأدلة والشهادات من around الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر أمنية أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، مبينًا أن الدافع وراء إطلاق النار كان الخلافات الموروثية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة. وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم four days قيد التحقيق





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دمياط، حادث، إطلاق نار، خلافات ميراث، طالب ثانوي،

United States Latest News, United States Headlines