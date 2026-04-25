طالب أسيوطي يفوز بمسابقة تحدي القراءة العربي ويتأهل للمرحلة الجمهورية

فاز الطالب محمد عاطف سعد من مدرسة عزبة نصار الإعدادية بأسيوط بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المديرية، مما يؤهله للمنافسة على المستوى الجمهوري. يأتي هذا الإنجاز بدعم من وزارة التربية والتعليم ومحافظة أسيوط.

أعلن محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية وال تعليم ب أسيوط عن إنجاز مشرف حققه أحد أبناء المحافظة في مسابقة تحدي القراءة العربي ، حيث فاز الطالب محمد عاطف سعد، من مدرسة عزبة نصار الإعدادية بنين التابعة لإدارة ابنوب ال تعليم ية، بالمركز الأول على مستوى مديرية أسيوط في الدورة العاشرة لعام 2026.

هذا الفوز يمثل تأهلاً قيماً للطالب للمنافسات على المستوى الجمهوري، ويعد إضافة نوعية للإنجازات المتتالية التي يحققها طلابنا الأعزاء، وذلك بفضل الدعم والتوجيه المستمر من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط. وقد أعرب وكيل الوزارة عن خالص تهانيه للطالب محمد عاطف، مشيداً بأدائه المتميز وتأهله للمرحلة التالية من المسابقة بعد تقييمه الدقيق من قبل لجنة تحكيم دولية متخصصة.

وتمنى له كل التوفيق لتحقيق الفوز على المستوى الجمهوري، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من قبل المعلمين والإداريين في توجيه الطلاب وتشجيعهم على القراءة والإبداع. كما وجه الدسوقي الشكر الجزيل لجميع القائمين على المسابقة والمشرفين عليها، وعلى رأسهم السيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وعصام عجيب توفيق موجه عام المكتبات بالمديرية، ومدير إدارة ابنوب التعليمية، وموجهي الإدارة، والأخصائيين المشرفين على الطلاب، وأعضاء لجنة التحكيم الموقرة، مثمناً دورهم الفعال في إنجاح هذه المبادرة الهامة.

إن مسابقة تحدي القراءة العربي ليست مجرد منافسة بين الطلاب، بل هي منصة لتعزيز اللغة العربية ونشر ثقافة القراءة في أوساط النشء، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لديهم. وقد تابع وكيل الوزارة فعاليات لجنة التحكيم عن كثب، والتقى بالطلاب المشاركين في المسابقة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، والاستفادة القصوى من هذه الفرصة لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم المعرفية، والتأهل للمشاركة في المسابقات العالمية.

وأشار الدسوقي إلى أن المسابقة في دورتها العاشرة هذا العام، قد شملت تحديات قرائية متنوعة للمدارس والطلاب، وتوفير آلاف الكتب لدعم المشاركين من جميع المراحل الدراسية (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، بهدف بناء جيل مثقف واعٍ، وتعزيز الهوية العربية الأصيلة، وترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية كلغة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في مختلف المجالات. إن هذه المبادرة تهدف أيضاً إلى تحبيب الطلاب في لغة الضاد وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، بالإضافة إلى بناء مهاراتهم في التعلم الذاتي، وترسيخ منظومة القيم الإيجابية، ومبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، وتشجيع الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.

وتأتي هذه المسابقة تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات من خلال مبادراتها المبتكرة والمستدامة. إن فوز الطالب محمد عاطف سعد هو دليل على أن أبناء أسيوط قادرون على تحقيق الإنجازات المتميزة في مختلف المجالات، وأنهم يمتلكون الطموح والإرادة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة من المسابقة، وأن يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تحدي القراءة العربي أسيوط وزارة التربية والتعليم مسابقة طلاب

United States Latest News, United States Headlines