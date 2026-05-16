طبيب بشري مطرب المهرجانات يحبس فيلا ويخرب محتوياتها بمدينة 6 أكتوبر، ويواجه اتهامات بالسرقة والإتلاف. تم التحقيق في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اطمأن طبيب بشري مطرب المهرجانات حمو بيكا ب سرقة عدد من محتويات فيلا مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر و إتلاف أجزاء منها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بتقدم طبيب يبلغ من العمر 68 عامًا ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر، بصفته وكيلًا عن ابنته مالكة فيلا داخل كمبوند مينا جاردن سيتي بالحي المتميز. وقال مقدم البلاغ إن ابنته كانت قد أبرمت عقد إيجار مع حمو بيكا، بصفته مدير شركة VIP للإنتاج الفني، لمدة خمس سنوات تبدأ من يناير 2025، إلا أن الأخير طلب إنهاء التعاقد وإخلاء الفيلا في مارس 2026 قبل انتهاء المدة المتفق عليها.

وأضاف أنه عقب مغادرة المستأجر للفيلا توجه لتفقدها، ليكتشف اختفاء عدد من المنقولات، بينها وحدة صوت و5 سجاجيد وكنسول فضي وكرسي سفرة، إلى جانب وجود تلفيات بالحوائط والستائر وأدوات السباكة، فضلًا عن عدم سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة عام. وأشار إلى أنه حاول التواصل مع المشكو في حقه لإنهاء الأزمة بشكل ودي وإعادة المنقولات، إلا أن المحاولات لم تسفر عن شيء، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

وكلفت الأجهزة الأمنية رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات





