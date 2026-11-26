فريق طرابزون سبور المصري محمد صلاح يستعد لمواجهة سسكا صوفيا اليوم الخميس في الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي بهدف استعادة التوازن وتحسين فرص التأهل.

يواصل فريق طرابزون سبور استعداده الجيد لخوض المواجهة الرياضية المرتقبة أمام نظيره البلغاري سسكا صوفيا في وقت لاحق من يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الجولة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجمعات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027، حيث يسعى الفريق التركي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه. وتحتضن استاد بولغاريسكا أرميا في صوفيا هذا الحدث الرياضي المهم الذي يجمع بين الفريقين في ظل منافسة شديدة على المراكز المتقدمة في المجموعة.

محمد صلاح وخطط طرابزون سبور الهجومية

يعول المدربون والفريق بشكل كامل على الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي طرابزون سبور، حيث يتواجد اسمه في قائمة الفريق التركي المشاركة في البطولة. يركز طرابزون سبور على قوة خطه الهجومي بقيادة صلاح لتحطيم دفاعات الخصم وحصد النقاط الثلاث الضرورية للفريق. يأتي هذا التوجه في ظل أهمية استعادة التوازن الأوروبي للفريق التركي بعد خسارته الحزينة أمام فريق فرايبورج الألماني في الجولة السابقة من البطولة.

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تحليل ترتيب طرابزون سبور الحالي

يدخل طرابزون سبور المباراة وهو يحتل المركز الثاني عشر حالياً في جدول ترتيب مرحلة المجمعات، حيث يجمع الفريق رصيداً من 6 نقاط. تم الحصول على هذه النقاط من خلال تحقيق انتصارين مقابل هزيمة واحدة فقط سجلت في مواجهات سابقة. يبتعد الفريق عن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16 بفارق نقطة واحدة فقط، مما يجعل كل مباراة لاحقة بالغة الأهمية لاستعادة الثقة وتحسين الفرص.

ترتيب سسكا صوفيا والتحديات الدفاعية

يواجه طرابزون سبور تحدياً كبيراً أمام دفاعات سسكا صوفيا، حيث يتعين على الفريق التركي التعامل مع خط دفاع قوي يضم بين صفوفه لاعبين مثل بينا ونوايوو وأوزكاجار واسكيهلاك. يتطلب الأمر من هجوم طرابزون سبور والحضور القوي لمحمد صلاح توخي الحذر العالي وكسر هذا الخط الدفاعي المتين. تزداد حدة المنافسة مع معرفة أن الفوز خارج الديار يعتبر أمراً ضرورياً للتألق في هذه المرحلة الحساسة من المسابقة الأوروبية.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة رسمياً

تحديد موعد مباراة سسكا صوفيا وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 هو اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، على استاد بولغاريسكا أرميا. تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث الحصرية لمباريات دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027، وستقوم بنقل المباراة على شاشتها مباشرة. سيتم بث المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بشكل مباشر لجميع المشاهدين حول العالم.

الفريق الفني والمعلق الرياضي للعبة

اختارت شبكة بي إن سبورتس المعلق الرياضي جواد بدة لتولي مهمة التعليق الصوتي والتحليل الفني لمباراة سسكا صوفيا وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027. يضمن حضور جواد بدة تقديم تحليل دقيق وممتع للتفاصيل الفنية والأداء الخاص بلاعبين مثل محمد صلاح والفريق التركي. يستمتع المشاهق بمشاهدة هذا الحدث الرياضي الهام من خلال التغطية الإعلامية الاحترافية المقدمة من بي إن سبورتس.