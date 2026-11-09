طرابزون يفوز على ألانيا 2-0 ويواصل صعوده في الدوري التركي

طرابزون سبور يتغلب على ألانيا سبور بنتيجة 2-0 في الجولة 11 من الدوري التركي موسم 2026-2027، مع أهداف من فاغنر بينا ومحمد صلاح، مما يعزز موقعه في صدارة المنافسات.

حقق نادي طرابزون سبور فوزاً ثميناً على أرضية ملعبه أمام فريق ألانيا سبور بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري التركي ل موسم 2026-2027. جاء هذا الانتصار لتعزيز معنويات الفريق الأولمبي، الذي يسعى جاهدًا لمواصلة صعوده في جدول ترتيب البطولة، خاصة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي أظهرت فيها الفرقة القزوينية قوة جماعية وتناغماً تكتيكياً ملحوظاً على مدار جولات سابقة.

تفاصيل الأهداف وتأثيرها على الترتيب

افتتح نجم طرابزون سبور، فاغنر بينا، التسجيل في الدقيقة السابعة عشرة من عمر المباراة، مسجلاً الهدف الأول لفريقه ليضع ضغطاً كبيراً على دفاعات ألانيا سبور. وواصل طرابزون سبور هيمنته على مجريات اللقاء، قبل أن يضاعف محمد صلاح من النتيجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين، محققاً الهدف الثاني الذي أغلق باب النقاش رسمياً وأدخل فرحة كبيرة في قلوب الجماهير والمتابعين للفرقة.

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يأتي هذا الفوز ليرفع رصيد طرابزون سبور إلى 22 نقطة، ليتثبت مكانه في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري التركي. على النقيض من ذلك، يظل ألانيا سبور رابعاً برصيد 12 نقطة في المركز الثاني عشر، مما يعني أن الفوز لم يعزز فرص الفريق القزويني فحسب، بل أضاع فرصة ثمينة للفريق الأنتالي في اختراق الصدارة أو على الأقل تقويض مكانة المنافسين المباشرين.

تحليل مجريات المباراة وأداء الفرق

دخل طرابزون سبور المباراة ومعنوياته مرتفعة بشكل كبير، بعد أن حقق خمسة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري، مما جعله المرشد الأوفر حظاً للحصول على النقاط الثلاث. وعلى الرغم من الخسارة الأخيرة التي مني بها الفريق أمام فريق فرايبورغ الألماني بنتيجة 0-1 في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، إلا أن اللاعبين أعادوا تركيزهم بشكل سريع لاستعادة التوازن الداخلي وطمأنة الإدارة والجماهير.

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في المقابل، كان هدف ألانيا سبور الرئيسي هو استعادة توازنه الفني بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تعرض لها مؤخراً، والتي أثرت بشكل واضح على مركزه في جدول الترتيب. واكتفى الفريق الأنتالي بالتطلع إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور المحلي، في محاولة يائسة للخروج بنتيجة إيجابية توقف نزيف النتائج السيئة وتعين فرصه في الصعود.

الإحصائيات والزمن والاحداث الفنية

شهدت الشوطين العديد من المحاولات والفرص الذهبية التي ضاعت، حيث حاول اللاعبون مثل تشيبويكي، أونواتشو، ولويس كابرال من طرابزون، إضافة إلى هوانغ وي جو وأوسلواوغلو من ألانيا، كسر العزلة الدفاعية. وظهرت محاولات خطرة عبر تسديدات بعيدة المدى وضربات رأس، لكن دفاعات الفريقين كانت في منأى عن الخطأ، مما جعل الدقيقة 17 والدقيقة 34 نقطتي تحول حاسمتين في مصير اللقاء.

استمرت المباراة في بوتيرة سريعة وديناميكية حتى نهاية الوقت المحدد، حيث لم يتمكن ألانيا سبور من تسجيل أي هدف، بينما حافظ حارس مرمى طرابزون سبور على نظافة شباكه طوال التسعين دقيقة كاملة. وفي الدقائق المتبقية من الشوط الثاني، لم يسجل أي لاعب جديد، وراحت الصافرة النهائية تشير إلى نهاية المباراة لصالح ضيف الأرض، طرابزون سبور، بربيع نظيف يضاعف من آماله في المراكز المتقدمة.