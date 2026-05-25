طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 في سوق السيارات المصري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من الطرازات الجديدة موديل 2026، وتتميز هذه الطرازات بوجود العديد من وسائل الأمان والسلامة، ومميزات حديثة تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ومن بين هذه الطرازات، فولفو XC 40 موديل 2026، وهي سيارة تعود لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية. وتتميز سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 بوجود العديد من وسائل الأمان والسلامة، مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، وESP، وحساسات اماميه، وحساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني.

وتمتلك سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ويولد قوة 197 حصان، ويتميز بخزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك. وتمتلك سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 العديد من المميزات، مثل مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وتكيف، وريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وفرش مقاعد من الجلد، وباوير ستيرنج.

ويوجد نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وجنوط رياضية، ومقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب، وкамيرا خلفية، وGPS، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح. وسعر الفئة الأولي من سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 هو 2 مليون و 550 ألف جنيه، وبلغ سعر الفئة الثانية 2 مليون و 890 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الثالثة 3 مليون و 50 ألف جنيه





