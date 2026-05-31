تم الإعلان عن العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 في سوق السيارات المصري، ومن بينها سيارة اكسييد LX و دونج فنج ماجي موديل 2026 . وتتميز هذه السيارات بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، وتستمد قوتها من محركات سعة مختلفة، وتتباع في سوق السيارات المصري بسعر مختلف

ينتشر داخل سوق ال سيارات المصري العديد من طرازات ال سيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة ال سيارات .

وتم الإعلان عن العديد من طرازات السيارات الجديدة، ومن بينها سيارة اكسييد LX و دونج فنج ماجي موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات . وتتميز سيارة اكسييد LX موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، ومن ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

وتستمد سيارة اكسييد LX موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 184 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك . وتتميز سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، ومن ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

وتحصل سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 204 حصان، وبها عزم دوران 305 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك . وتباع الفئة الأولي من سيارة اكسييد LX موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه، وتباع الفئة الثانية من سيارة اكسييد LX موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 340 ألف جنيه .

وتباع الفئة الأولي من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه، وتباع الفئة الثانية من سيارة دونج فنج ماجي موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه





