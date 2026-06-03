تواجدت طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 في سوق السيارات المصري، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة.

يوجد داخل سوق ال سيارات المصري الكثير من طرازات ال سيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة ال سيارات .

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد. تواجدت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس B 200، وكوبرا ليون، وسيات ليون، وهيونداي I30، وسوزوكى بالينو. سوزوكى بالينو موديل 2026 تحصل سيارة سوزوكى بالينو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها عزم دوران 130 نيوتن/متر، وبها قوة 95 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

تباع سيارة سوزوكى بالينو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 895 ألف جنيه. هيونداي I30 موديل 2026 تستمد سيارة هيونداي I30 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك. الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه. الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه. الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه.

سيات ليون موديل 2026 قوة سيارة سيات ليون موديل 2026 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك. تباع سيارة سيات ليون موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 599 ألف جنيه.

كوبرا ليون موديل 2026 عزم دوران سيارة كوبرا ليون موديل 2026 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك. تتوافر سيارة كوبرا ليون موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 949 ألف جنيه.

مرسيدس B 200 موديل 2026 تسارع سيارة مرسيدس B 200 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 163 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك. يصل سعر سيارة مرسيدس B 200 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 2 مليون و 350 ألف جنيه





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سيارات موديل 2026 سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة

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