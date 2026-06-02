طرازات سيارات صينية جديدة موديل 2026 تتوفر في السوق المصري بأسعار تبدأ من مليون جنيه

تعرف على مواصفات وأسعار أحدث الطرازات الصينية موديل 2026 المتاحة في سوق السيارات المصري، بما في ذلك دونغ فينج ماجي، ساوايست S05، إم جي ZS، شيري تيغو 7 برو، وجيلي سيتي راي، والتي تجمع بين التقنيات الحديثة وأسعار مناسبة للفئات المختلفة.

يشهد سوق ال سيارات المصري وجود مجموعة من الطرازات الصينية الجديدة موديل 2026 ، وهي مجهزة بتقنيات حديثة تواكب تطورات صناعة ال سيارات العالمية وتلبي طلب المستهلكين المحليين.

هذه الطرازات تضم سيارات من علامات تجارية مثل جيلي سيتي راي، شيري تيغو 7 برو، إم جي ZS، ساوايست S05، ودونغ فينج ماجي. تبرز دونغ فينج ماجي 2026 بمحرك توربو سعة 1500 سي سي ينتج 204 حصانًا وعزم دوران 454 نيوتن/متر مع ناقل أوتوماتيكي، وتتوفر بفئتين سعريهما 1,190,000 و1,290,000 جنيه مصري. ساوايست S05 تعتمد على محرك توربو 1500 سي سي بقوة 156 حصانًا وعزم 230 نيوتن/متر وخزان وقود 45 لترًا، وناقل أوتوماتيكي، بسعر موحد 1,010,000 جنيه.

إم جي ZS مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي ينتج 119 حصانًا وعزم 150 نيوتن/متر، وتتسارع إلى 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وخزان وقود 48 لترًا، وناقل أوتوماتيكي، بسعر 1,075,000 جنيه. شيري تيغو 7 برو تستخدم محرك توربو 1500 سي سي بقوة 154 حصانًا وعزم 210 نيوتن/متر، مع ناقل أوتوماتيكي، وتتوفر بفئتين بسعر 1,130,000 و1,230,000 جنيه.

جيلي سيتي راي combin محرك توربو 1500 سي سي بقوة 172 حصانًا وعزم 290 نيوتن/متر، وخزان وقود 51 لترًا، وناقل أوتوماتيكي، وتتوفر بثلاث فئات سعرية تبدأ من 1,299,000 جنيه وتصل إلى 1,469,000 جنيه. هذه الطرازات تقدم خيارات متعددة لشرائح مختلفة من السوق المصري بمواصفات تقنية وأسعار تنافسية





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