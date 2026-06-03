طرق طبيعية لتبريد المنزل دون الاعتماد الكامل على التكييف

كشفت خبيرة الاقتصاد المنزلي هبه محمد عن عدة طرق فعالة وطبيعية لتقليل حرارة المنزل خلال فصل الصيف، توفر الكهرباء وتحسن الراحة دون الحاجة لتشغيل أجهزة التكييف باستمرار.

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث كثيرون عن وسائل فعالة لتبريد منازلهم دون الاعتماد المستمر على أجهزة التكييف التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

خبيرة الإقتصاد المنزلي هبه محمد كشفت عن العديد من الطرق الطبيعية والبسيطة التي يمكن أن تساعد على خفض حرارة المنزل وتحسين الشعور بالراحة خلال الأيام الحارة. من هذه الطرق: إغلاق النوافذ والستائر نهاراً لمنع دخول حرارة الشمس، وفتحها ليلاً للسماح بدخول الهواء البارد. كما يمكن استخدام المراوح بطريقة ذكية مثل وضع وعاء يحتوي على مكعبات الثلج أو زجاجات مياه مجمدة أمامها لدفع هواء أكثر برودة.

ينصح أيضاً بإطفاء الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة لأنها تولد حرارة إضافية، واستبدال المصابيح المتوهجة بأخرى موفرة للطاقة لإنتاج حرارة أقل. فضلاً عن ذلك، يُنصح باستخدام أغطية وأسرة خفيفة من القطن وتجنب الأقمشة الثقيلة، ورش الماء على الشرفات والأسطح لخفض درجة الحرارة المحيطة، والإكثار من النباتات المنزلية لتحسين جودة الهواء، وتجنب استخدام الفرن وقت الظهيرة، وإغلاق الغرف غير المستخدمة لتركيز الهواء البارد في المناطق المستخدمة.

كما أن الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب الماء بكميات كافية يساعد على تحمل الحرارة بشكل أفضل رغم أنه لا يبرد المنزل مباشرة





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