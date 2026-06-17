تعرف على طريقة عمل سمك صيادية، واكتشف المكونات والخطوات التي تجعلها وجبة متكاملة ومحبوبة لدى الكثيرين.

تعد السمك الصيادية من أشهر الأطباق في ال مطبخ المصري والساحلي وتتميز بطعمها الغني من الأرز البني والبصل المحمر مع السمك المتبل، ما يجعلها وجبة متكاملة ومحبوبة لدى الكثيرين.

يقدم الشيف محمود العمدة طريقة عمل سمك صيادية الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم وبمذاق لا يقاوم. المكونات: السمك، الملح، الفلفل، الكمون، عصير الليمون، بهارات السمك، الزيت، البصل، الثوم، الكركم، الكزبرة، الأرز، مرق السمك أو الماء الساخن، شرائح الليمون، سلطة الطحينة أو السلطة الخضراء. طريقة عمل سمك صيادية: 1. تتبيل السمك: يغسل السمك جيدا ويتبل بالملح والفلفل والكمون وعصير الليمون وبهارات السمك، ويترك لمدة 30 دقيقة ليتشرب النكهة. 2.

تحضير البصل: في قدر على النار، يسكح الزيت ويضاف البصل ويقلب حتى يتحول لونه إلى بني غامق. هذه الخطوة هي السر في لون وطعم الأرز الصيادي المميز. 3. إضافة الثوم والتوابل: يضاف الثوم المفروم مع الكركم والكمون والكزبرة، ويقلب جيدا حتى تظهر الرائحة العطرية. 4. إضافة الأرز: يضاف الأرز المغسول ويقلب مع البصل والتوابل لمدة 2-3 دقائق حتى يتشرب النكهة. 5.

إضافة المرق: يضاف مرق السمك أو الماء الساخن، ويترك حتى يبدأ في الغليان، ثم تخفض النار ويغطى حتى ينضج الأرز تماما. 6. طهي السمك: في نفس الوقت، يمكن قلي السمك في زيت ساخن حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش، أو شويه في الفرن حسب الرغبة. التقديم: يقدم الأرز الصيادي في طبق كبير ويوضع فوقه السمك المقلي، مع شرائح الليمون وسلطة الطحينة أو السلطة الخضراء.

نصائح لنجاح الصيادية: يجب أن تكون السمك جيدا مغسولا قبل التبيل، ويكون الأرز مغسولا قبل إضافته إلى الوصفة





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