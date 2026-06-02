نقدم لكِ طريقة عمل سمك مشوي في 20 دقيقة فقط بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

يعد السمك المشوي من أكثر الوجبات الصحية والخفيفة التي يفضلها الكثيرون، خاصة في فصل الصيف، حيث يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية وسهولة الهضم.

ومع ضيق الوقت اليومي، تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير السمك المشوي بسرعة دون التضحية بالمذاق. وفي هذا التقرير نقدم لكِ طريقة عمل سمك مشوي في 20 دقيقة فقط بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، للشيف محمود العمدة. يتم تنظيف السمك جيداً من الداخل والخارج، مع عمل فتحات خفيفة في الجسم حتى تتغلغل التتبيلة بسرعة وتمنحه نكهة مميزة أثناء الشواء.

ثم يتم خلط عصير الليمون مع الثوم المهروس والكمون والكزبرة والبابريكا والملح والفلفل والزيت، ويُفرك السمك جيداً بالخليط من الداخل والخارج، ويُفضل تركه 10 دقائق فقط حتى يمتص النكهة بسرعة. ثم يوضع السمك في صينية مغطاة بورق زبدة أو على شبكة الشوي، ويمكن إضافة شرائح البصل والفلفل لإضافة نكهة مميزة. يتم إدخاله إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 12 إلى 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تشغيل الشواية في آخر دقيقتين للحصول على لون ذهبي مقرمش.

ويقدم السمك المشوي ساخناً مع أرز أبيض أو سلطة خضراء أو طحينة حسب الرغبة، ويمكن إضافة عصرة ليمون لتعزيز الطعم





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سمك مشوي طريقة عمل طبخ

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