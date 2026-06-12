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طريقة عمل البشاميل: أسرار النجاح واستخداماته في المطبخ

مطبخ News

طريقة عمل البشاميل: أسرار النجاح واستخداماته في المطبخ
البشاميلطريقة عمل البشاميلصلصة البشاميل
📆6/12/2026 11:16 PM
📰ElBaladOfficial
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تعرف على طريقة تحضير البشاميل خطوة بخطوة، وأسرار نجاحه، وأهميته في المطبخ العربي والعالمي مع نصائح من الشيف سلمى محمود.

يُعد البشاميل إحدى الصلصات الأكثر شيوعًا كأساس في المطابخ العربية والعالمية، حيث يُستخدم في مجموعة واسعة من الأطباق الشهيرة التي تعتمد على الفرن أو الخبز.

يتميز البشاميل بقوام كريمي ناعم وطعم خفيف يضيف غنىً ومذاقًا مميزًا للوصفات المختلفة، مما جعله مكونًا أساسيًا في أطباق مثل المكرونة بالبشاميل واللازانيا. تقدم الشيف سلمى محمود طريقة تحضير البشاميل خطوة بخطوة، بدءًا من المكونات الأساسية التي تشمل الزبدة والدقيق والحليب، مرورًا بتقنية الخلط والتوقيت المناسب للحصول على القوام المثالي. يسلط الضوء على أهمية التحكم في درجة الحرارة ل防止 تكوّن كتل،以及 نصائح لتجنب الأخطاء الشائعة مثل الخلط غير الكافي أو استخدام حليب بدرجة حرارة غير مناسبة.

تتطرق المقالة أيضًا إلى أسرار نجاح البشاميل، مؤكدة على ضرورة اختيار مكونات عالية الجودة، مثل الزبدة غير المالحة والحليب الطازج، إضافة إلى الإضافة البطيئة للحليب مع التحريك المستمر. كما تتناول استخدامات البشاميل في المطبخ الحديث، حيث يمكن تكييفه مع نكهات مختلفة مثل إضافة الجبن أو الأعشاب أو التوابل، مما يجعله صلصة متعددة الأغراض. لا يقتصر دور البشاميل على الأطباق المخبوزة فقط، بل يمكن استخدامه كقاعدة للشوربات الكثيفة أو كطبقة رقيقة في المعجنات

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البشاميل طريقة عمل البشاميل صلصة البشاميل اللازانيا المكرونة بالبشاميل

 

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