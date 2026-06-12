طريقة تحضير طاجن لسان العصفور في الفرن مع الشيف مني بهاء

تعرفي على طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن خطوة بخطوة، مع نصائح الشيف مني بهاء لتحصلي على طبق شهي ومتماسك. يشمل المقال مكونات الطبق وتفاصيل التحضير الصحيحة.

يعتبر طاجن لسان العصفور من الأطباق الشرقية الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من البيوت المصرية والعربية، فهو يتميز بمذاقه الغني وقوامه المتماسك ورائحته الشهية خاصة عند طهيه في الفرن.

ويُعد هذا الطبق خيارًا مثاليًا لتقديمه على مائدة الغداء بجانب الدجاج المشوي أو اللحوم، كما يمكن تحضيره كوجبة متكاملة بإضافة قطع اللحم أو الفراخ والكبد والقوانص. ورغم أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل منزل، فإن سر نجاح طاجن لسان العصفور يكمن في طريقة التحضير الصحيحة، بداية من تحمير حبات لسان العصفور حتى تكتسب اللون الذهبي، مرورًا باستخدام مرق غني بالنكهة، وصولًا إلى تسويته داخل الفرن ليحصل على مذاق يشبه وصفات المطاعم، للشيف مني بهاء.

لتحضير طاجن لسان عصفور يكفي من 4 إلى 6 أشخاص، ستحتاجين إلى: مكونات الطبق. ابدئي بوضع مقلاة واسعة على نار متوسطة، ثم أضيفي السمن أو الزبدة واتركيها حتى تذوب، بعدها ضعي لسان العصفور وابدئي في تقليبه باستمرار حتى يتحول لونه من الأصفر الفاتح إلى اللون الذهبي المائل للبني. وهذه الخطوة من أهم مراحل إعداد الوصفة لأنها تمنح الطبق مذاقًا عميقًا وشهيًا.

بعد ذلك أضيفي البصل المفروم وقلبيه مع لسان العصفور حتى يذبل ويأخذ لونًا خفيفًا، ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة نصف دقيقة فقط حتى تظهر رائحته دون أن يحترق. أضيفي بعد ذلك الملح والفلفل الأسود والبهارات والقرفة أو الحبهان، ثم ضعي ملعقة صلصة الطماطم وقلبي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس. اسكبي المرق الساخن بالتدريج مع التقليب، ثم اتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق حتى تبدأ حبات لسان العصفور في امتصاص جزء من النكهة.

انقلي الخليط بالكامل إلى طاجن مناسب للفرن، وغطيه بورق الألومنيوم، ثم ضعيه في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 25 و35 دقيقة، أو حتى يتشرب لسان العصفور المرق ويصبح ناضجًا





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