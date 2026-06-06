طريقة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية

شرح مفصل لخطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين إلكترونياً من خلال منصة مصر الرقمية، بما في ذلك شروط الخدمة، كيفية تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري، ومدة انتظار تشغيل البطاقة لصرف الخبز المدعم، مع تسليط الضوء على خدمات الاستعلام والتظلمات المتاحة للمواطنين.

يحتاج كثير من المواطنين إلى معرفة طريقة استخراج بدل فاقد أو تالف ل بطاقة التموين ، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية ، مما يوفر على المواطنين عناء التوجه إلى المكاتب الحكومية.

تتيح هذه الخدمة إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية إلكترونيًا، ويجب أن يكون الطلب مقدما من رب الأسرة المسجل على البطاقة، وأن يكون من مستحقي الدعم التمويني وألا تنطبق عليه شروط الاستبعاد من منظومة الدعم. تتضمن خطوات استخراج البطاقة البديلة الدخول إلى منصة مصر الرقمية،然后دخول حسابي، اختيار خدمات التموين، الضغط على خدمة إصدار بدل فاقد أو تالف، الاطلاع على الشروط والموافقة عليها، إدخال البيانات المطلوبة، وإرسال الطلب ومتابعته عبر المنصة.

بعد استخراج البطاقة البديلة، يجب تفعيلها واستلام الرقم السري من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 9136 من رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة، حيث يتلقى المواطن رسالة تتضمن الرقم السري وموعد بدء صرف المقررات التموينية. تشغيل بطاقة التموين بدل تالف لصرف الخبز المدعم يتم بعد حوالي 72 ساعة من استلام الرقم السري، ليتمكن المواطن من صرف حصته بشكل طبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن حالة البطاقة التموينية وتفعيلها إلكترونيًا، حيث يمكن للمستخدم تسجيل الدخول إلى المنصة، إدخال رقم الهاتف والرقم السري، اختيار خدمات التموين، الضغط على تفعيل بطاقة التموين، مراجعة البيانات، الموافقة على الشروط، واستلام كود التفعيل عبر الهاتف المسجل. هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان استمرار صرف الدعم التمويني دون انقطاع، خاصة فيما يتعلق ببطاقات التموين المفقودة أو التالفة، مع الإشارة إلى أن هناك تحديثات دورية لقواعد البيانات ودمج المواليد الجدد على البطاقات.

تشير التصريحات الرسمية إلى أن منظومة الدعم التمويني تشهد تطويرًا مستمرًا، مع وجود خطط للتحول نحو الدعم النقدي في مراحل لاحقة، ولكن ذلك لا يؤثر على استمرارية صرف المقررات التموينية عبر البطاقات الذكية حالياً. من المهم للمستفيدين متابعة كل ما يخص بطاقاتهم عبر المنصة الرقمية، لتجنب أي توقف في الصرف، والتأكد من تحديث البيانات والاستجابة لأي إشعارات رسمية





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