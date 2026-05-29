طريقة تحضير طاجن ورق عنب بالكوارع لعيد الأضحى بأسلوب منزلي شهي

دليل شامل لتحضير كوارع طريّة مع ورق العنب في طاجن، يتضمن خطوات التنظيف، السلق، الطهي البطيء، وإضافة نكهات الثوم والسمن، مع نصائح لتقديمها مع الأرز أو الفتة في عيد الأضحى.

تنتشر عادة تحضير الكوارع كإحدى أطباق عيد الأضحى المفضلة في كثير من الأسر العربية، إذ يجمع هذا الطبق ما بين النكهة الغنية والقيمة الغذائية العالية التي تجعل منه وجبة متميزة على موائد الاحتفال.

يفضّل الكثيرون طعم الكوارع الجلدي الطري والمرق المليء بالأعشاب والبهارات، وقد سُئل كثيرون عن طريقة تحضيرها في المنزل لتقليد جودة الطعام المقدَّم في المطاعم الفاخرة. في هذا المقال سنستعرض طريقة عمل طاجن ورق عنب مع الكوارع، خطوة بخطوة، مع إعطاء نصائح عملية لضمان الحصول على نتيجة مقرمشة من الخارج وطريّة من الداخل، تجعل من كل قضمة تجربة لا تُنسى. تبدأ العملية باختيار كوارع عالية الجودة، يُفضَّل أن تكون مقطَّعة ومُنظَّفة جيدًا.

يُنظَّف الكوارع أولًا بغسلٍ دقيق بالماء والخل وعصير الليمون لإزالة أي روائح غير مرغوب فيها، ثم يُسلق في ماء مغلي لمدة عشرة دقائق، يبعد خلالها الماء الأول ويتخلص منه لتقليل الزفارة وإزالة الشحوم الزائدة. بعد ذلك تُغسل الكوارع مرة أخرى وتوضع في قدر كبير مع بصلة كبيرة مفرومة، ورق لورا، وحبات حبهان، وكمون، ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

يُضاف ماء ساخن حتى يغمر القطع تمامًا، ثم تُترك المكونات على نار هادئة لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات، لتتحول إلى مزيج شهي يُظهر قطرات مرق غني بالأعشاب والبهارات. وعند انتهاء طهي الكوارع، يُحضر الطاجن بوضع طبقة من ورق العنب المعلَّق في وعاء عميق، ثم تُرصّ فوقه قطع الكوارع مع مرقها، ويمكن إضافة خضروات مثل الكرفس والجزر لإثراء النكهة وتعزيز الفوائد الصحية.

يُحمّر الثوم المفروم في ملعقة من السمن أو الزبدة حتى يتحول إلى لون ذهبي، ثم يُسكب فوق الكوارع لتمنحها نكهة مميزة. يختتم الطاجن برش عصير الليمون الطازج قبل التقديم، ويمكن تقديمه مع الأرز الأبيض أو الفتة كطبق رئيسي يُبهج جميع أفراد الأسرة في يوم العيد. باتباع هذه الخطوات البسيطة والنصائح العملية، ستحصل على كوارع طرية وشهية تشبه تلك التي تُقدم في أفضل المطاعم، مع الحفاظ على الطابع المنزلي الأصيل الذي يضيف لمسة من الحنان والدفء إلى مائدة العيد





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الكوارع عيد الأضحى طريقة طاجن ورق عنب مطبخ عربي

United States Latest News, United States Headlines