طفرة تاريخية في أسعار الذهب عالمياً ومحلياً وتوقعات بوصول الأوقية إلى 5200 دولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية في مصر والبورصة العالمية، حيث قفز عيار 21 محلياً واقتربت الأوقية من 4735 دولاراً مدفوعة بتراجع الدولار وتطورات سياسية عالمية.

شهدت أسواق الذهب العالمية والمحلية في مصر حالة من الصعود القوي والمفاجئ، حيث واصل المعدن النفيس رحلته في تحطيم الأرقام القياسية المسجلة سابقاً، مدفوعاً بمجموعة من العوامل الجيوسياسية وال اقتصاد ية المتداخلة.

ووفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، فقد سجل جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية قفزة ملحوظة بلغت 35 جنيهاً، ليصل سعره إلى نحو 7020 جنيهاً، في حين واصل عيار 24 صعوده ليسجل مستوى 8023 جنيهاً، وبلغ سعر عيار 18 نحو 6017 جنيهاً، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 56160 جنيهاً. هذا الارتفاع المحلي جاء متناغماً مع الارتفاعات الحادة في البورصة العالمية، حيث اقتربت الأوقية من حاجز 4735 دولاراً، بعدما سجلت مكاسب قوية تجاوزت 3% في تعاملات قصيرة، مما يعكس حالة من الترقب الشديد في الأسواق المالية الدولية.

وتعود هذه التحركات السعرية المتسارعة بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، تزامناً مع تزايد التكهنات والأنباء حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. وتتجه الأنظار نحو تفاصيل هذا الاتفاق الذي قد يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف القيود التجارية والملاحية المفروضة على الموانئ الإيرانية، وهو ما يقلل من حدة التوترات في منطقة الخليج العربي ولكن يترك الأسواق في حالة من عدم اليقين التي تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

ورغم أن هذه الأنباء قد تزيد من شهية المخاطرة لدى البعض، إلا أن الذهب حافظ على تماسكه فوق مستوى 4700 دولار للأوقية، وذلك بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بمعدلات التضخم العالمية والسياسة النقدية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع تراجع توقعات التشدد النقدي في الفترة المقبلة. من جانب آخر، قدم بنك مورجان ستانلي رؤية مستقبلية متفائلة بشأن مسار المعدن الأصفر، حيث توقع استمرار الاتجاه الصاعد للأسعار مع إمكانية وصول الأوقية إلى مستوى 5200 دولار بنهاية العام الحالي.

ويرى البنك أن هذا الصعود سيكون مدعوماً بعودة سياسات التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، مما يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والتقلبات الجيوسياسية أعادت التضخم إلى صدارة المشهد الاقتصادي، مما جعل الذهب يتجاوز دوره التقليدي كمخزن للقيمة ليصبح أداة استراتيجية للتحوط ضد تقلبات العوائد الحقيقية.

وفي سياق متصل، واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي، وهو توجه تعتمده العديد من البنوك المركزية العالمية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتنويع المحافظ السيادية. أما على الصعيد المحلي في مصر، فقد ارتبطت تحركات الأسعار بوضع الاقتصاد الكلي، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري ليتجاوز 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، وهو نمو يعزى بشكل أساسي إلى زيادة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ونمو إيرادات القنوات النقدية المختلفة.

هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي، رغم الضغوط الناتجة عن التضخم العالمي. وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري وجود تباطؤ نسبي في معدلات التضخم المحلية خلال شهر أبريل 2026، مما قد يساهم في تهدئة حدة التقلبات السعرية في الأسواق المحلية على المدى القصير، إلا أن الذهب يظل مرتبطاً بالبورصة العالمية التي تسيطر عليها حالياً صراعات القوى الكبرى والبيانات الاقتصادية الأمريكية المتعلقة بسوق العمل والتوظيف، والتي تحدد في النهاية مسار الفائدة العالمية ومصير المعدن النفيس





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الذهب أسعار الذهب في مصر البورصة العالمية التضخم الاحتياطي الفيدرالي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

السلطات الليبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5200 قتيلالسلطات الليبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5200 قتيل | مصراوى

Read more »

السلطات الليبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5200 قتيلالسلطات الليبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5200 قتيل | مصراوى

Read more »

إعمار بنغازي ودرنة: تخصيص ملياري دينار للشروع في إعمار المدن المتضررة من الفيضاناتتجاوزت حصيلة ضحايا إعصار دانيال 3060 حالة وفاة مع 5200 مفقود

Read more »

تحديث سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025 مع إجازة الصاغةننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم وسط تذبذب عيار 21 بين 4735 و4725 جنيهًا، اليوم الأحد 11 مايو 2025، مع عوامل العرض والطلب، والتي تساهم في تغيرات محدودة..

Read more »

مع توقف التداول.. تعرف على سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأحدننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم وسط تذبذب عيار 21 بين 4735 و4725 جنيهًا مع عوامل العرض والطلب، والتي تساهم في تغيرات محدودة في أسعار الذهب..

Read more »

سعر الذهب يرتفع 5 جنيهات اليوم الخميس 2 أكتوبر.. وعيار 21 يسجل 5035 جنيهاارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، بمتوسط 5 جنيهات في مختلف الأعيرة، وبلغ سعر عيار 21 نحو 5200 جنيها.

Read more »