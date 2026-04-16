طفلة ضحية هجوم شبل أسد في السيرك القومي.. الأم تتهم الإدارة بالإهمال وغياب الأمن

تفاصيل صادمة لحادث هجوم شبل أسد على طفلة داخل السيرك القومي بالعجوزة، حيث اتهمت والدة الطفلة إدارة السيرك بالإهمال وغياب إجراءات السلامة، مؤكدة أن ابنتها تعرضت لإصابات بالغة بينما لم يتدخل أحد من العاملين لإنقاذها. القضية تثير غضباً واسعاً وتدعو لمراجعة إجراءات الأمن في الأماكن العامة.

في حادثة مفجعة هزت أركان السيرك القومي بمنطقة العجوزة ، تحولت لحظات الفرح والترفيه إلى كابوس دامٍ عندما تعرضت طفلة صغيرة لهجوم وحشي من شبل أسد، مما أشعل فتيل الغضب والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين على حد سواء. في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أوضحت السيدة مي رزق، والدة الطفلة المصابة، أن ما يتم تداوله على نطاق واسع بشأن إهمال أسرتها للطفلة هو محض افتراء وكذب. وأكدت بحزم أن الحقيقة الكاملة ستتضح خلال التحقيقات الرسمية الجارية.

وأشارت إلى أن ابنتها تعاني من إصابات بالغة في وجهها ورأسها، وأن الأسرة تعيش في قلق بالغ على تطورات حالتها الصحية. وقالت الأم بحرقة وألم: "للأسف، هناك من يتحدثون ويطلقون الأحكام دون أن يشعروا بما نمر به. أنا والدة هذه الطفلة، وأؤكد لكم أنها كانت بجواري، ولم نكن منهمكين في أي شيء آخر كما يُزعم. ما حدث هو أن الأسد، أثناء خروجه من صالة السيرك لالتقاط الصور مع الجمهور، هاجم ابنتي بشكل مفاجئ. لم يتمكن أحد من الوصول إليها في تلك اللحظة، نظراً لغياب أي إجراءات أمنية أو تنظيمية فعالة للسيطرة على الوضع." وجهت الأم اتهامات صريحة ومباشرة لإدارة السيرك، قائلة: "الإهمال واضح وجلي من إدارة السيرك. كيف يمكن إخراج أسد من نفس المدخل الذي يدخل منه الجمهور؟ أين كان الأمن؟ وأين إجراءات السلامة؟". وأضافت: "من تمكن من إنقاذ ابنتي هو والدها وبعض الأهل، ولم يتدخل أي من العاملين في السيرك أو يحاول إنقاذها. وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك غياب التدريب والكفاءة لدى طاقم السيرك." اختتمت السيدة مي رزق تصريحاتها باتهام بعض الأطراف بمحاولة تحميل المسؤولية لمصور فوتوغرافي لتجنب إغلاق السيرك. وأكدت بقوة أن أرواح البشر ليست لعبة، وأنها ستلجأ إلى الله في كل مسؤول مهمل، وأن الله كفيل بإحقاق حق ابنتها. هذه الحادثة الأليمة تسلط الضوء على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة والأمن في الأماكن العامة، وخاصة تلك التي تضم حيوانات خطرة، وضمان وجود خطط استجابة فعالة للطوارئ لحماية الأرواح البريئة. إن تكرار مثل هذه الحوادث يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الجهات المسؤولة بتطبيق المعايير الصارمة للسلامة في المرافق الترفيهية. يجب أن تكون الأولوية القصوى هي ضمان سلامة الجمهور، خاصة الأطفال، الذين يمثلون الفئة الأكثر عرضة للخطر. إن استهتار البعض بالأرواح قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويستدعي وقفة حازمة من الجهات الرقابية لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي. إن التحقيق الشفاف والعادل هو السبيل الوحيد لكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المخطئين، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المروعة في المستقبل، وإعادة الثقة إلى الجمهور بأن سلامتهم هي في المقام الأول





