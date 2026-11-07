طقس السبت 7 نوفمبر 2026: انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة وشبورة صباحية

توقعات طقس السبت 7 نوفمبر 2026 في مصر مع انخفاض الحرارة وفرص أمطار متفاوتة الشدة وشبورة مائية صباحية واضطراب في الملاحة البحرية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق. وتشير توقعات الهيئة إلى أن بعض الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية، بالتزامن مع نشاط للرياح.

وأوضحت الهيئة أن هذه الظواهر ترافق اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، مع استمرار الأجواء الخريفية في معظم المناطق. ويأتي ذلك وفق بيان الهيئة الصادر بشأن الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم.

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أمطار متفاوتة وشبورة مائية في طقس السبت

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبا. وقد تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا، وتظهر على فترات متقطعة.

وتشمل المناطق الأكثر تأثرا بالسحب الممطرة مدينتي العلمين والإسكندرية، إضافة إلى شمال الدلتا وشمال سيناء. كما تستمر تأثيرات السحب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومناطق من شمال ووسط سيناء.

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في المقابل، توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة. وقد تمتد هذه الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد. وتشمل هذه الطرق مناطق تمر بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الرياح واضطراب الملاحة على سواحل البحر المتوسط

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاط الرياح أحيانا على أغلب الأنحاء، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. وتتراوح سرعة الرياح على المناطق المطلة على البحر المتوسط بين 40 و50 كيلومترا في الساعة.

وتشمل المناطق المتأثرة باضطراب الملاحة البحرية كلا من مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش. ويبلغ ارتفاع الأمواج على هذه السواحل ما بين مترين و3.5 متر، ما يستدعي توخي الحذر من جانب الصيادين ومرتادي البحر.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين 1.75 و2.25 متر، مع رياح شمالية غربية. ويعني ذلك أن التحذيرات البحرية تركز بشكل أساسي على سواحل البحر المتوسط دون البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن الرئيسية

يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلا للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر. وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى نحو 25 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 17 درجة مئوية.

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وفقا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تبلغ العظمى المتوقعة في الإسكندرية 24 درجة والصغرى 17 درجة. أما دمياط فتسجل عظمى 25 درجة وصغرى 19 درجة، بينما تسجل الفيوم عظمى 25 درجة وصغرى 16 درجة.

وفي سوهاج تصل العظمى المتوقعة إلى 29 درجة والصغرى إلى 15 درجة، في حين تسجل شرم الشيخ عظمى 27 درجة وصغرى 21 درجة. ويعكس هذا التباين بين المدن الاختلاف الواضح في الأجواء بين الشمال والجنوب خلال هذا اليوم.

توصيات الهيئة للمواطنين وقائدي السيارات

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عنها، واتخاذ الاستعدادات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة. وتركز التوصيات بشكل خاص على المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة واضطراب الملاحة البحرية.

وناشدت الهيئة قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات. ويُنصح بالحذر بشكل خاص على الطرق التي تشهد انخفاضا في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية.

كما يُنصح المواطنون بمتابعة حالة الطقس قبل السفر على الطرق السريعة، لا سيما خلال ساعات الصباح الباكر. ويساعد ذلك على تجنب المخاطر المرتبطة بالشبورة والرياح والأمواج المتوقعة خلال اليوم.