طقس ثاني أيام عيد الأضحى 2026: سحب رعدية وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية واضطراب في الملاحة البحرية

تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 28 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحى، مع تحذير من سحب رعدية قد تؤدي إلى أمطار خفيفة بنسبة 20% على السواحل الشمالية، واستمرار اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، وتكون الشبورة الصباحية الكثيفة على عدة طرق رئيسية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم الخميس 28 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. تشهد البلاد أجواءً ربيعية تحول خلالها الطقس من معتدل في الصباح الباكر إلى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يبقى شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، ويعود معتدلاً ومائلاً للبرودة ليلاً في معظم المناطق.

تبرز المفاجأة في توقعات اليوم بتوافر فرص لظهور سحب رعدية قد تؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، خاصة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى حوالي 20% على فترات متقطعة. يمكن أن يصاحب هذه السحب نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفلها، مما يستدعي الحذر خاصة في المناطق المكشوفة.

في البحر، تستمر تحذيرات الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار. 同时在 معظم أنحاء الجمهورية، تنشط الرياح بشكل طبيعي بسرعات بين 30 و40 كم/س، مما يساهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء.

بالنسبة للضباب، تتوقع الهيئة تكوّن شبورة صباحية كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحاً. كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد، مع فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة 20%.

قدّم بيان الهيئة درجات الحرارة المتوقعة غداً كالتالي: في القاهرة الكبرى، العظمى 36 درجة والصغرى 24، بينما على السواحل الشمالية، العظمى حوالي 32 والصغرى 23، أما في شمال الصعيد، فتبلغ العظمى 38 والصغرى 22، وفي جنوب الصعيد، تصل العظمى إلى 42 والصغرى 25. ختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة من قِبل المواطنين والمسافرين للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية، مع تمنياتها للجميع بعيدٍ سعيد وكل عام وأنتم بخير





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأرصاد الجوية عيد الأضحى 2026 سحب رعدية أمطار خفيفة اضطراب الملاحة البحرية الشبورة الطقس في مصر Vel Gusts ارتفاع الأمواج الطقس الربيعي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

قائمة منتخب كولومبيا لكأس العالم 2026أعلن نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، قائمة فريقه النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026.

Read more »

مفاجأة.. حسام حسن ينوي استبعاد لاعب من المنتخب والسفر بـ26 فقطيواصل منتخب مصر تحضيراته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي يخوض الفراعنة

Read more »

طقس اليوم.. اضطراب قوي بالملاحة البحرية وعواصف ترابية في هذه المحافظاتأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية والظواهر المتوقعة اليوم، الثلاثاء 26 مايو 2026؛

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »

ischفت mismatch في حالة الطقس المتوقعةFindByئ،During إجازة عيد الأضحى المبارك)،رشح الهيئة العامة للأرصاد للناس تفاصيل Estado طقس متوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من الأربعاء 27 مايو 2026 إلى الأحد 31 مايو 2026

Read more »

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026يواصل منتخب مصر استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026

Read more »