طقس حار وشبورة صباحاً ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر

توقعات أحوال الطقس ليوم غدٍ الأحد تشمل ارتفاعاً في درجات الحرارة على معظم المحافظات المصرية، مع ظهور شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في مناطق متفرقة، وفرص ضعيفة للأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأحد طقس اً حاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد ال حرارة على جنوب الصعيد نهاراً، ومعتدل ال حرارة على أغلب الأنحاء، مائلاً لل حرارة على جنوب الصعيد ليلاً.

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً. بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من السلوم - سيوة على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية/شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وقد تم نشر درجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر، حيث تتراوح العظمى بين 28 درجة في دمياط و43 درجة في الوادي الجديد، والصغرى بين 12 درجة في كاترين و28 درجة في أسوان. كما تمodai درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، حيث سجلت أعلى درجة حرارة في الكويت 46 درجة وأدناها في لندن وبرلين 13 درجة.

وتشير التوقعات إلى استمرار altos درجات الحرارة في العديد من المناطق، مما يتطلب من المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الحساسية، ويلزم شرب كميات كافية من الماء وارتداء ملابس مناسبة والتقليل من الخروج في أوقات الذروة





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