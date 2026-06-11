طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة بالمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد ليلا. كما متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. كما متوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد ليلا.

الظواهر الجوية المتوقعةوذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الخميس- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. كما متوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة. طقس الجمعة 12 يونيو 2026.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة بالمحافظا





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