طقس حار على الجمهورية ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

تتوقع الأرصاد الجوية حرارة شديدة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في القاهرة. وتشير تقارير meteorologica إلى أن هذه الحرارة ستكون متوسطة إلى شديدة، مع وجود بعض العواصف. في سياق آخر، أعلن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام، وذلك في محاولة لإنهاء الصراع. وتُعد هذه الخطوة من أهم التطورات في الحرب، حيث تهدف إلى إيجاد حلول لمعالجة الصراع. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا حول محادثات مكثفة بين حكومتي إسرائيل ولبنان يومي 14 و15 مايو الجاري، حيث ستركز المحادثات على حل مشاكل السلام والأمن. وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه المحادثات ستركز على القطع بشكل حاسم مع النهج الفاشل الذي ساد خلال العقدين الماضيين، والذي أتاح للجماعات الإرهابية ترسيخ نفوذها وتعزيز مواردها، وتقويض سلطة الدولة اللبنانية، وتعريض الحدود الشمالية لإسرائيل للخطر. وتعهدت الولايات المتحدة بتسهيل هذه المحادثات، مع التركيز على تحقيق أهداف السلام والأمن في المنطقة. في سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن جهود بلاده لإنشاء علاقات دولية ودية قائمة على الاحترام المتبادل. وتعتبر هذه الخطوة من أهم التطورات في العلاقات الدولية، حيث ستساهم في تعزيز التعاون بين الدول.

