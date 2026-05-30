طقس ربيعي معتدل يستمر لعدة أيام قبل ارتفاع الحرارة تدريجياً

تشهد البلاد طقساً ربيعياً معتدلاً غير معتاد، مع توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وتحذيرات من الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال.

تشهد البلاد خلال الأيام الماضية طقس ًا ربيع يًا معتدلًا بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من فصل ال ربيع ، على عكس المعتاد في هذا التوقيت الذي يشهد عادة ارتفاعًا في درجات الحرارة وموجات حارة، مع اقتراب انتهاء ال ربيع وبداية فصل الصيف رسميًا، ما دفع الكثيرين للبحث عن توقعات ال طقس وموعد ارتفاع درجات الحرارة لتجنب آثار التقلبات الجوية.

وفي هذا السياق، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن التغيرات المناخية الأخيرة أدت إلى استمرار الأجواء المعتدلة لفترة أطول من المعتاد، مما أثار تساؤلات المواطنين حول ما إذا كان الصيف سيكون أقل حرارة هذا العام أم أن الموجات الحارة ستأتي متأخرة ولكنها شديدة. وتشير التوقعات الموسمية إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 33 و35 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 28 و30 درجة، في حين ترتفع بشكل أكبر في جنوب الصعيد لتتراوح بين 36 و44 درجة مئوية.

كما حذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة التي تمتد من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مع ضرورة شرب الكثير من السوائل وارتداء الملابس القطنية الفاتحة. وتشهد البلاد أيضًا عددًا من الظواهر الجوية المصاحبة لهذا التقلب، أبرزها الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة وتقليل السرعة.

بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ووسط سيناء، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. وتعمل غرفة عمليات الأرصاد على متابعة الوضع لحظة بلحظة لإصدار تحذيرات عاجلة عند الحاجة.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه الأجواء المعتدلة ستستمر لعدة أيام قادمة مع ارتفاع طفيف تدريجي، لكنها لا تعني تأخر فصل الصيف، حيث من المتوقع أن تشهد مصر موجات حارة شديدة خلال شهري يونيو ويوليو. ونصحت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية اليومية والالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة مع تزايد احتمالية حدوث ظواهر جوية عنيفة مثل العواصف الترابية بسبب التغيرات المناخية العالمية. كما دعت المزارعين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل من التقلبات الجوية المفاجئة.

ويأتي هذا الطقس الربيعي المعتدل بعد شتاء شهد تقلبات حادة بين البرودة القارسة والأمطار الغزيرة، مما جعل المواطنين يتطلعون إلى صيف أكثر استقرارًا. لكن خبراء الأرصاد يحذرون من أن درجات الحرارة قد تتجاوز المعدلات الطبيعية في بعض المناطق، خاصة في جنوب الصعيد حيث تلامس الحرارة 45 درجة مئوية. لذا ينصح بتجنب الأنشطة الخارجية في أوقات الذروة والاعتماد على وسائل التبريد المناسبة





