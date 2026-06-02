طقس اليوم الثلاثاء: درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقسا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالي نهارا، ومعتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء. ويتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق. سقوط أمطار خفيفة كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريباً، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى مترين، وأن يكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية/ شمالية شرقية. أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنينحالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطقوفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية. ومن المتوقع أن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر...

متوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقسا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالي نهارا، ومعتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق. سقوط أمطار خفيفة كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريباً، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى مترين، وأن يكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية/ شمالية شرقية. أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنينحالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطقوفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر..





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