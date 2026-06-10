طلاب الشهادة الإعدادية 2026 يختبرون صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

تجاوب طلاب الشهادة الإعدادية 2026 مع صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية في محافظة الجيزة، حيث أكد الطلاب إن الامتحان طويل وأغلبه مقالي ومستوى عدد كبير من الأسئلة فوق الطالب المتوسط وصعب. كما أكدت ردود الأفعال المرصودة أن امتحان العلوم في مستوي الطالب المتوسط ، ولكن تضمن أسئلة كثيرة تحتاج لوقت.

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها رصدت وتابعت ردود الأفعال في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في جميع المحافظات وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها إن طلاب الشهادة الإعدادية في محافظات الجيزة والغربية وبورسعيد والأقصر والسويس وبنى سويف، انتهوا اليوم الأربعاء، من امتحانات نهاية العام، علي أن تنتهي باقي المحافظات غدا.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن ردود الأفعال المرصودة اليوم تؤكد أن وجود شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية 2026 في الجيزة ، حيث أكد الطلاب إن الامتحان طويل وأغلبه مقالي ومستوى عدد كبير من الأسئلة فوق الطالب المتوسط وصعب، بحسب تعبيرهم. وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية ، أكدت أن امتحان مادة العلوم في مستوي الطالب المتوسط ، ولكن تضمن أسئلة كثيرة تحتاج لوقت، بينما أكد طلاب الإعدادية بكفر الشيخ ، أن امتحان العلوم طويل وصعب، كما أكدت ردود الأفعال المرصودة أن امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط.

وفي نهاية بيانها ، شددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي التركيز وتهيئة المناخ المناسب لهم داخل الأسرة، حتى يستطيع الطلاب مراجعة امتحان المادة المتبقية لهم غدا، متمنية التوفيق لجميع الطلاب في مرحلتهم القادمة، سواء الثانوية العامة أو التعليم الفني والتكنولوجي. وتنتهي اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الجيزة ، والتي كانت قد انطلقت رسميا يوم الخميس 4 يونيو 2026 وأصدرت إدارة الهرم التعليمية بالجيزة ، تنبيهات عاجلة لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 ، شددت خلالها على ضرورة الالتزام بالهدوء والانضباط داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 اليوم وحتى مغادرة المدرسة، والتحلي بالسلوك الحضاري الذي يعكس أخلاق الطالب المصري.

لأصحاب الأعذار القهرية|إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الثاني بالدرجة كاملةامتحانات الإعدادية 2026|أمهات مصر : الطلاب أكدوا سهولة هندسة القاهرة وانجليزي الجيزةوحذرت إدارة الهرم التعليمية ، من أن أي أعمال شغب أو فوضى أو إتلاف للأثاث المدرسي أو الممتلكات العامة، أو أي تجاوزات لفظية أو سلوكية تجاه المعلمين والعاملين باللجان، في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، سوف تُعد مخالفات جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ، مؤكدةً أن هذه التصرفات قد تعرض الطالب للمساءلة القانونية، وقد يترتب عليها تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللوائح المنظمة للامتحانات، بما يؤثر سلبًا على مستقبله الدراسي.

وقالت إدارة الهرم التعليمية : نهيب بجميع الطلاب الحفاظ على النظام واحترام القائمين على العملية الامتحانية والحفاظ على ممتلكات مدارسهم، فالمؤسسة التعليمية بيتهم الثاني، والحفاظ عليها مسؤولية الجميع ، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب، وأن يكون ختام الامتحانات نموذجًا للالتزام والانضباط وحسن السلوك





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